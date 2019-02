su Open Fiber: arrivano i lavori a Norcia per la banda ultra larga in fibra ottica

Open Fiber, società compartecipata al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti realizzerà nel comune di Norcia un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica che consenta a cittadini e imprese di beneficiare di una velocità di connessione fino a un Gigabit al secondo.

Oggi 26 Febbraio 2019, come riporta il comunicato stampa odierno, alla presenza di una classe dell’Istituto Comprensivo Alcide De Gasperi e Battaglia, dell’Assessore della Regione Umbria Fabio Paparelli, del Vicesindaco Pierluigi Altavilla, dell’Assessore ai lavori pubblici di Norcia Giuliano Boccanera e del responsabile di Open Fiber per l’Umbria Vito Magliaro, è stato presentato in un cantiere il progetto dei lavori della rete in fibra ottica.

Il piano prevede un investimento diretto di oltre due milioni e mezzo di euro per la copertura capillare del Comune. Le risorse non graveranno sul bilancio comunale ma sono il frutto di un investimento congiunto della Regione Umbria, Open Fiber e Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico.

Vito Magliaro ha dichiarato: “I lavori vedranno la posa di 78 chilometri di fibra ottica. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili e a basso impatto ambientale, come la minitrincea, per limitare il più possibile le conseguenze sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità. Oltre 54 chilometri, pari a oltre il 70% della nuova rete, saranno posati riutilizzando l’infrastruttura esistente in modo da non dover scavare”. Per l’Assessore Fabio Paparelli “E’ un giorno storico per Norcia. Finalmente la fibra ottica sarà a disposizione dei cittadini“.

La rete sarà data in concessione per venti anni a Open Fiber, che ne curerà la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica. Nel progetto è previsto il cablaggio delle scuole e degli uffici comunali al fine di migliorare le relazioni con i cittadini e di aumentare la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio.

Gli abitanti di Norcia potranno accedere a una fibra ottica di ultima tecnologia in modalità FTTH (Fiber to the home) cioè con la fibra ottica che per la prima volta entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici.

Comunicato Stampa

