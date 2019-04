Iliad Flash: 70 Giga, minuti e sms illimitati a 9,99 euro al mese. Countdown di pochi giorni

Dall’11 al 15 Aprile 2019 tutti i nuovi clienti iliad possono attivare la nuova tariffa con costo anticipato mensile denominata “l’offerta iliad Flash a 9.99” come viene riportato sui documenti di trasparenza tariffaria presente nel sito ufficiale dell’operatore.

La nuova offerta tariffaria a 9,99 euro al mese prevede minuti illimitati, sms illimitati e 70 Giga di traffico dati 2G/3G/4G. E’ la prima offerta di iliad con scadenza a tempo. Fino adesso le scadenze riguardavano il numero di clienti attivi oppure non era prevista alcuna scadenza.

L’offerta iliad Flash con 70 GB in Italia e 5 GB in Europa sarà attivabile fino al 15 Aprile 2019 in edizione flash e include, inoltre, minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni all’estero. L’offerta è attivabile anche online (ecco il link diretto) con spedizione a domicilio.

In dettaglio, l’offerta prevede ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale; minuti illimitati verso numeri di rete fissa e mobile di Canada e Usa; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa di Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Istraele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovania, Svezia, Svizzera e Taiwan; sms illimitati verso tutti i numeri nazionali; 70 Giga di traffico dati nazionale 2G/3G/4G/4G+.

Le chiamate sono calcolate al secondo, dal primo secondo di comunicazione verso fissi e mobili nazionali ed internazionali inclusi nell’offerta.

In caso di superamento della soglia dati, previo consenso dell’utente, si applica la tariffa base senza rallentamento della velocità di internet. Nella sezione “Le mie opzioni” della propria area clienti Iliad (iliad.it/account), è presente una nuova voce denominata “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” impostata su “Non attivo” di default. Questo significa che una volta terminati i GB inclusi nella propria offerta, la connessione verrà automaticamente bloccata senza la tariffazione a consumo.

Sono inclusi nell’offerta, senza costi aggiuntivi, i seguenti servizi accessori: Segreteria telefonica (al numero 401), Mi richiami (se la Segreteria Telefonica è attiva), Hotspot, Controllo Credito Residuo (numero gratuito 400), Segreteria visiva, Visualizza numero chiamante, Avviso di chiamata (se il numero è occupato), Controllo consumi, Blocco numeri nascosti, Chiamate rapide, Filtro chiamate e SMS e inoltro verso segreteria telefonica all’estero.

Sono invece esclusi gli SMS premium e servizi a sovrapprezzo e il trasferimento di chiamata verso i numeri nazionali fissi e mobili.

La tariffa per il trasferimento di chiamata è di 5 centesimi di euro al minuto con tariffazione a scatti di 1 centesimo per i primi 18 secondi, poi 1 centesimo di euro ogni 12 secondi. Iliad specifica che ha inserito, per questa offerta tariffaria, il pagamento del trasferimento di chiamata al fine di limitare frodi sull’utilizzo delle numerazioni dei reali intestatari.

Il trasferimento di chiamata verso la segreteria telefonica è gratuito.

L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti, sia online sul sito ufficiale dell’operatore, che nei cosiddetti Corner sparsi per i centri commerciali italiani in cui sono presenti i distributori automatici SimBox o in uno dei pochi Store in cui sono presenti i SIMBOX con l’assistenza degli addetti Iliad.

L’offerta non è attivabile dai già clienti. Il cliente Iliad potrà attivare una nuova sim con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero da altro operatore nazionale. E’ possibile anche attivare un nuovo numero, poi successivamente richiedere MNP dalla propria area clienti Iliad.

Il costo di attivazione per acquistare una nuova sim Iliad nel formato trio è di 9,99 euro, a cui si somma l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta, 9,99 euro. Il totale da pagare per entrare in Iliad sarà quindi di 19,98 euro, da pagare esclusivamente con carta di credito o carta prepagata.

Il cliente Iliad potrà scegliere successivamente di pagare i rinnovi in automatico con la propria carta o con pagamento manuale (addebito su credito residuo), dalla propria area clienti presente nel sito ufficiale dell’operatore.

In Roaming Europeo sono previsti minuti ed SMS illimitati e 5 Giga di internet in 4G esclusivi e dedicati che non vanno ad intaccare la soglia dell’offerta prevista per l’Italia. In caso di extrasoglia internet si pagheranno 0,00549 euro per ogni MB di internet consumato. Fuori dai Paesi dell’Unione Europea non sono previste tariffe tutto incluso a pagamento ma solo tariffe roaming a consumo.

Le destinazioni Roaming Europa sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Martinica, Martinica, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

L’addebito del rinnovo è anticipato rispetto al giorno del rinnovo stesso, poiché l’operatore prova ad addebitare il suo costo nelle 24 o 48 ore precedenti la data di effettivo rinnovo. Il bundle si rinnova comunque ogni mese effettivo.

In caso di credito insufficiente nella data di effettivo rinnovo, il cliente Iliad potrà generare traffico in uscita con il piano tariffario base a consumo che prevede un costo di 28 centesimi di euro per ogni minuto di conversazione sia verso rete fissa che rete mobile, 28 centesimi di euro per ogni SMS e 90 centesimi di euro ogni 100 Megabyte di internet, che corrispondono a 9 euro per ogni Giga utilizzato. Il costo di ogni MMS, non incluso nell’offerta, è di 49 centesimi di euro ciascuno. Non sono previsti canoni aggiuntivi per utilizzare il piano tariffario base a consumo.

Nel momento in cui il cliente Iliad ricarica dell’importo sufficiente, l’offerta si rinnova e avrà come nuova data di scadenza, un mese effettivo dall’ultimo rinnovo.

Iliad, in attesa del completamento della sua rete proprietaria (ad oggi accesa per qualche test), opera in tecnologia Ran Sharing su rete Wind per il 3G/4G/4G+ nella maggior parte del territorio, in Ran Sharing sulla rete unica Wind Tre e in Roaming Nazionale su rete 2G Wind. Non utilizza la rete H3G.

Iliad può sospendere i servizi in caso di uso della SIM da parte dell’utente che risulti fraudolento o illecito (anche con riferimento ad un livello anomalo o sproporzionato di traffico in relazione alle abitudini, alle caratteristiche o alla natura dell’Utente), o che comunque produca un danno o pregiudizio, di qualsiasi natura e tipologia, alla rete di iliad o dei suoi operatori partner.

