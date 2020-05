Anche TIM alla Milano Digital Week con le ultime lezioni di Maestri d’Italia e altri webinar

Anche TIM prenderà parte alla Milano Digital Week, terza edizione dell’evento che si terrà in diretta streaming a causa dell’epidemia. L’azienda porterà gli ultimi appuntamenti della sua iniziativa Maestri d’Italia e diversi webinar.

Per prima cosa, da oggi 25 Maggio 2020 al 29 Maggio 2020 TIM promuove dieci appuntamenti live con Maestri d’Italia, nuovo programma che si inserisce nel progetto Operazione Risorgimento Digitale. Nel dettaglio, per la settimana conclusiva di programmazione si terranno cinque laboratori di Edutainment per i ragazzi e cinque lezioni d’autore condotte dal giornalista Riccardo Luna.

Le lezioni si terranno ogni giorno alle ore 11:00 e alle ore 17:00. Nei cinque appuntamenti della mattinata TIM propone una lezione di un’ora dedicata ai più giovani con programmi di Edutainment per sviluppare le competenze digitali, realizzati da Fondazione Mondo Digitale, OFpassiON, Makercamp, Telefono Azzurro e Codemotion.

Gli appuntamenti pomeridiani sono invece condotti da Riccardo Luna, che dialogherà con gli ospiti Luciano Violante, Makkox, Gabriella Greison e Guido Silvestri. La lezione di chiusura, che si terrà il 29 Maggio alle 16:30, vedrà invece la partecipazione di Salvatore Rossi, Presidente di TIM, del blogger Salvatore Aranzulla e del matematico Piergiorgio Odifreddi.

Tutte le live streaming saranno disponibili sul sito di Operazione Risorgimento Digitale e sui canali YouTube e Facebook.

Di seguito il commento del Presidente di TIM Salvatore Rossi:

“Lo sviluppo delle competenze digitali è essenziale per sostenere la fase di rilancio che ci attende. Il periodo attuale rende ancora più evidente la necessità di diffondere queste conoscenze tra tutte le fasce di popolazione e in tutto il territorio, affinché nessuno rimanga indietro. Grazie a Maestri d’Italia e alle potenzialità di internet, l’Italia della scienza, dell’economia, dell’informazione, dello spettacolo, della cultura e dell’innovazione è entrata nelle case di tutti con tanti protagonisti che hanno raccontato al mondo, insieme alla società civile, come si può ripartire dopo un’emergenza senza uguali”.

Con stretto riferimento invece alla terza edizione della Milano Digital Week, TIM organizzerà diversi webinar legati al tema dell’evento, Città Trasformata.

Il primo webinar di TIM, il 26 e 28 Maggio 2020 dalle 15:00 alle 15:45, si concentrerà sull’uso delle tecnologie di Extended Reality e sui servizi da queste abilitati, ad esempio nel campo del turismo virtuale.

Il secondo webinar riguarda invece il nuovo modello di TIM e Google Cloud per il lavoro agile, tematica che ha iniziato a suscitare maggiore interesse in questo periodo di lockdown per tutte le aziende italiane. Il webinar in questione si terrà il 26 Maggio 2020 dalle 10:00 alle 10:45.

Infine, TIM presenterà alcune soluzioni innovative delle startup TIM WCAP legate ala mobilità urbana e alla sostenibilità, anche in ottica post-Covid, il 28 Maggio 2020 dalle 14:00.

