su TIM partner della maratona letteraria in streaming per la Giornata Mondiale del Libro

Nessun commento su TIM partner della maratona letteraria in streaming per la Giornata Mondiale del Libro

La Fondazione De Sanctis, in collaborazione con TIM, lancerà giovedì 23 Aprile 2020 una maratona letteraria in streaming in occasione della giornata mondiale del libro, con numerosi ospiti.

La maratona letteraria aprirà la campagna “Il Maggio dei Libri” e sarà trasmessa in diretta streaming anche sul sito di TIM. Saranno presenti anche il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e la Vice Ministra per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale Marina Sereni.

Tra gli ospiti già confermati, tra gli altri, saranno presenti anche Corrado Augias, Claudio Bisio, Alessio Boni, Cristina Capotondi, Gianrico Carofiglio, Donato Carrisi, Matilda De Angelis, Maurizio De Giovanni, Giovanni Floris, Luigi Lo Cascio, Claudio Magris, Marco Missiroli, Francesco Pannofino, Sergio Rubini, Claudio Santamaria e Sandro Veronesi. La conduzione dell’evento in diretta streaming è stata affidata a Paolo Di Paolo.

La Maratona Letteraria della Fondazione De Sanctis è stata ideata dieci anni fa con appuntamenti periodici, ma a causa dell’epidemia di Coronavirus l’appuntamento di quest’anno sarà, per la prima volta, in diretta streaming, con la durata eccezionale di sette ore per festeggiare comunque la Giornata Mondiale del Libro con numerosi ospiti da tutta Italia.

Nel corso dell’evento si terranno numerosi interventi critici di diversi autori e verranno letti alcuni passi significativi con la collaborazione dei numerosi attori che hanno deciso di aderire al progetto.

Per commentare in diretta la Maratona, gli organizzatori hanno lasciato l’hashtag #CapolavoriDellaLetteratura. Il programma completo dell’evento verrà annunciato prossimamente.

L’evento è organizzato dalla Fondazione De Sanctis con il Centro per il Libro e la Cultura, in collaborazione con TIM, ACI, Rai Cultura, Rai Radio 3, Robinson, Il Libraio, Croce Rossa Italiana e Conad. Gli organizzatori hanno anche ringraziato tutti gli editori che stanno sostenendo l’iniziativa.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di TIM e sulla community WeTIM. Inoltre, sarà seguito sui canali Facebook e Twitter dell’operatore.

