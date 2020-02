su Tim ufficializza Giga illimitati di Tim Unica in regalo per tutti gli smartphone della famiglia

Nasce la nuova soluzione convergente TIM Unica che mette insieme Fisso, Mobile, Contenuti TV e Smart Home a tutti i clienti TIM. Tim Unica permette di avere “Giga illimitati in regalo” ogni mese per ogni linea mobile della famiglia fino ad un massimo di 6 SIM.

Il lancio di TIM UNICA è accompagnato da una nuova campagna spot TV in occasione del 70° Festival della Canzone Italiana, ideata da Luca Josi Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM. Il testimonial è Amadeus.

TIM Unica, come raccontato in dettaglio, può essere attivata dai clienti di rete fissa con domiciliazione attiva e che hanno attivo o attiveranno almeno un numero mobile TIM con lo stesso codice fiscale dell’intestatario della rete fissa, il quale dovrà avere un’offerta principale a pagamento attiva con almeno traffico dati.

Si potranno poi aggiungere alla convergenza fino a 5 altri numeri di rete mobile TIM, anche con anagrafica diversa dall’intestatario del fisso, per un massimo di 6 numeri.

Così facendo, senza alcun costo aggiuntivo, sulla fattura di rete fissa verranno addebitati i costi delle linee di rete mobile associate, attivando il servizio Ricarica Automatica in fattura, mentre su tutti i numeri si otterranno Giga illimitati di navigazione in regalo.

Inoltre, i numeri di rete mobile sui cui viene attivato il bonus dei Giga illimitati di TIM Unica ottengono anche 6 Giga utilizzabili in roaming nei paesi UE, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla propria offerta principale.

Tim Unica può essere arricchita con i contenuti di intrattenimento di TIMVISION, la TV di TIM ed i servizi di sicurezza Smart Home. A breve TIMVISION includerà nel proprio pacchetto anche un’opzione Netflix, dedicata a tutti gli appassionati di film e serie TV, con un’offerta dedicata che includerà anche il TIM BOX.

L’operatore comunica: “Per gli amanti dello sport invece sono disponibili le opzioni NOW TV e DAZN, con la migliore programmazione di Calcio e Sport, i grandi eventi sportivi di Eurosport Player e presto anche la nuova stagione dei Motori. In questo modo TIMVISION arricchisce ulteriormente la propria offerta confermandosi tra i principali leader per la qualità dei contenuti”.

Si ricorda che sulle offerte con Giga Illimitati, TIM considera uso non conforme a buona fede il superamento di 500 Giga al mese durante la navigazione nazionale.

