Non solo Mi Store: arrivano in Italia i nuovi Mi Corner di Xiaomi. Ecco le immagini

Come noto, negli ultimi mesi Xiaomi ha sensibilmente incrementato il numero di negozi presenti sul territorio italiano. Il colosso cinese ha infatti ormai da tempo avviato la distribuzione dei suoi prodotti in Italia tramite i suoi negozi in tutta la penisola, a cui si aggiungeranno presto i nuovi Mi Corner.

I nuovi Mi Corner sono delle postazioni di estensione ridotta, con diversi prodotti esposti e pronti per l’acquisto, che saranno lanciate in Italia per garantire al brand cinese una diffusione ancora più capillare nel Paese.

MondoMobileWeb si è recata al Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, per osservare da vicino uno dei primi Mi Corner italiani, che presenta diverse vetrine per la vendita di smartphone e accessori.

Di seguito, una foto del Mi Corner in questione.

Come è possibile notare, nonostante il perimetro ridotto, nel Mi Corner c’è spazio per un bancone con smartphone in esposizione e per alcune vetrine con accessori (Mi Cameras, auricolari, zaini).

Il Mi Corner in questione è già attivo e sono presenti alcuni addetti alla vendita Xiaomi. È quindi già possibile recarsi al Parco Commerciale Le Zagare per informazioni o per l’acquisto di un prodotto.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, nei prossimi giorni dovrebbe essere inaugurato un altro Mi Corner al Centro Commerciale Carosello di Milano.

Come è possibile osservare nell’immagine in alto, il punto vendita offre smartphone della Serie Mi, smartphone della Serie Redmi, accessori e prodotti dello Xiaomi Ecosystem. Inoltre, i Mi Corner svolgeranno anche assistenza e riparazione, anche per prodotti di altre marche.

Le riparazioni riguarderanno la fotocamera, il display, la back cover e la sostituzione della batteria.

Nella sua visita al primo Mi Corner italiano, la Redazione ha avuto modo di trovare in vendita, tra gli altri, i seguenti prodotti: bilancia smart, asciugacapelli, occhiali da sole, zaini, ombrelli, spazzolino elettrico smart, cover per cellulari, TV, monopattino elettrico, auricolari, cavi USB, mi band, Mi Smart Bulb, treppiedi, mouse, powerbanks, Mi Box S e videocamere.

A questi si aggiungono chiaramente i più recenti smartphone in esposizione, come il Redmi Note 8T, il Redmi Note 7 e il Mi 9T.

Si ricorda che a Catania Xiaomi ha recentemente aperto il dodicesimo Mi Store Italiano (il secondo nella città), presso il Centro Commerciale Porte di Catania, con sconti su diversi prodotti per l’inaugurazione.

