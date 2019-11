Wind: opzioni Minuti e Giga Per Te da 2 euro al mese ad alcuni già clienti

Fino al 6 Gennaio 2020, salvo eventuali cambiamenti, i clienti Wind ricaricabili di linea mobile possono essere selezionati dal reparto commerciale dell’operatore di telefonia Wind Tre per attivare le opzioni della gamma Minuti xTe e Giga xTe, che permettono di aggiungere minuti e Giga di traffico internet mobile all’offerta tariffaria principale già attiva.

Queste opzioni prevedono il rinnovo automatico a pagamento, salvo disdetta, ogni mese con addebito su credito residuo.

Il cliente Wind può ricevere un SMS che lo informa della presenza di un’offerta dedicata e sarà invitato dall’operatore ad attivarla presso un rivenditore Wind autorizzato o, in alternativa, rispondendo allo stesso SMS ricevuto. Il cliente avrà la possibilità di attivare queste offerte dedicate solo per pochi giorni (di solito 3 giorni).

Fino al 6 Gennaio 2020, salvo eventuali cambiamenti, il portafoglio delle opzioni Minuti e Giga xTe disponibili è il seguente:

3 Giga per Te a 2 o 4 euro al mese;

a 2 o 4 euro al mese; 4 Giga Per Te a 3 euro al mese;

a 3 euro al mese; 5 Giga Per Te a 4 euro al mese,

a 4 euro al mese, 6 Giga per Te a 5 euro o 6 euro al mese;

a 5 euro o 6 euro al mese; 10 Giga per Te a 5 euro o 6 euro o 7 euro al mese;

a 5 euro o 6 euro o 7 euro al mese; 30 Giga Per Te a 9,99 euro al mese;

a 9,99 euro al mese; 20 Giga Per Te a 10 euro al mese;

a 10 euro al mese; 60 Giga Per Te a 14,99 euro al mese.

Non è previsto alcun costo di attivazione. Il bonus dati delle opzioni Giga xTe o Giga Per Te vengono consumati dopo l’eventuale bundle già attivo sulla SIM del cliente.

Il cliente può controllare il consumo dati da App MyWind, dall’Area Clienti Wind o inviando un SMS al 4155 con testo DATI.

Giga xTe non è compatibile con le altre offerte Giga xTe, Personal Giga, opzione Voce e Internet, Noi Tutti Special Edition, Tourist Pass e Wind Kids. L’attivazione comporta la disattivazione delle offerte incompatibili eventualmente già attive in consistenza.

E’ disponibile anche 100 Giga Max a 9,99 euro una tantum per altri già clienti Wind selezionati. La promozione 100 Giga Max offre 100 Giga di internet mobile da utilizzare entro 2 mesi dall’attivazione (validità tecnica di 63 giorni) e rispetto alle versioni Giga xTe dopo 2 mesi si autodisattiva.

Il bonus dati di 100 Giga si aggiunge all’offerta già attiva e viene consumato dopo l’eventuale bundle già attiva sulla SIM del cliente Wind. E’ possibile usufruire del bonus della promo se si ha credito sulla SIM. Non è compatibile con le offerte Giga Max, Voce e Internet, Noi Tutti Special Edition, Tourist Pass e Wind Kids.

Superati i Giga inclusi, si continua a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previsti dall’offerta principale laddove questa preveda la navigazione a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps o 1GB extra al giorno a 99 centesimi di euro. Nel caso in cui l’offerta principale preveda il blocco della navigazione, con Giga xTe e 100 Giga Max, si continua a navigare a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps.

Per conoscere in tempo reale tutte le novità degli operatori di telefonia mobile, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286 l’utilizzo del volume di dati, alle stesse condizioni nazionali, è consentito fino ad un quantitativo massimo nel mese di riferimento come previsto dalla propria spesa mensile. I GIGA previsti dall’opzione sono da considerarsi incrementali per la spesa mensile che permette di conoscere i GIGA utilizzabili in Roaming UE.

Dal 18 Novembre 2019, come già anticipato, è prevista anche l’opzione voce Minuti Illimitati Per Te a 5 euro al mese per alcuni già clienti selezionati. In presenza di altre offerte con traffico voce incluso, il bonus sarà prioritario. In tutti casi è possibile usufruire del bonus dell’offerta se si il cliente Wind possiede il credito sulla propria sim ricaricabile.

Le offerte tariffarie possono essere soggette, nel corso del tempo, a modifiche unilaterali da parte dell’operatore. Se succede, l’operatore avvisa il cliente un mese prima come previsto dalla normativa vigente.

In caso di credito insufficiente i clienti Wind possono disporre in anticipo del traffico incluso della propria offerta. Dal 2 Dicembre 2019, ogni volta che il credito è insufficiente per l’attivazione e il rinnovo delle opzioni attive sulla SIM, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming, il traffico incluso non sarà bloccato, e sarà reso disponibile fino alle 23:59 al costo di 99 centesimi di euro.

Qualora il giorno successivo il credito fosse ancora insufficiente, il traffico incluso sarà nuovamente disponibile per ulteriori 2 giorni ad un costo ulteriore di 99 centesimi di euro. Al termine dei giorni in cui il traffico incluso è reso disponibile anticipatamente, nel caso in cui il credito fosse ancora insufficiente, la SIM rimarrà attiva in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza.

Fino al 2 Dicembre 2019 resterà in vigore il sistema attuale, che prevede un anticipo del traffico incluso fino alle ore 23:59 del giorno successivo al rinnovo non riuscito per credito insufficiente, al costo di 99 centesimi di euro.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.