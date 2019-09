Ecco il Samsung Galaxy A90 5G: l’ultimo smartphone arrivato con connettività 5G NSA

Lo scorso Martedì 3 Settembre 2019, Samsung ha presentato il nuovo smartphone supportante la connettività di quinta generazione NSA, chiamato Galaxy A90 5G.



La notizia è pervenuta a mezzo comunicato, redatto e diramato nel corso della stessa giornata, dall’ufficio stampa della multinazionale sudcoreana.

Dopo i recentissimi Galaxy Note 10 presentati a New York quasi un mese fa, è dunque il turno di questo nuovo dispositivo che si aggiunge agli altri della famiglia Galaxy A.

DJ Koh, attuale presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics, si è così espresso a riguardo:

“Siamo entusiasti del successo della serie Galaxy A, una generazione di smartphone costruita per la nuova Era Live che si concentra sulle caratteristiche essenziali che la gente desidera di più, tra cui una fotocamera di alta qualità, una batteria a lunga durata e un display immersivo. Samsung ha lavorato instancabilmente con i nostri partner nell’ecosistema 5G per renderlo accessibile al maggior numero di persone possibile, e ora stiamo offrendo la connettività 5G su tutta la gamma smartphone Galaxy, offrendo a più persone un’esperienza di connessione ad alta velocità.”

Nel dettaglio, il device è dotato di un display infinity-U Super AMOLED FHD+ (1080×2400) da 6,7 pollici ed è protetto da Samsung Knox, un apposito sistema di protezione del terminale. Sotto la scocca monta un processore Octa Core (2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) Snapdragon 855 di Qualcomm, coadiuvato da una RAM di 6GB (o 8GB, a seconda del modello) e da 128GB di memoria di archiviazione interna, espandibile con micro SD fino a 512GB (esclusivamente la versione con RAM da 6GB).

Samsung Galaxy A90 5G integra al suo interno il modem Snapdragon X50, del tipo non-standalone (NSA), uno standard “intermedio” ancora in larga parte dipendente dalle reti 4G esistenti, che consente agli smartphone abilitati al 5G di usufruire della nuova rete aumentando la velocità media di navigazione in download, ma non ancora capace di garantire tutti i potenziali vantaggi del 5G (latenza molto bassa e velocità fino a 10 Gbps).

All’interno del comunicato è stato inserito anche il pensiero di Cristiano Amon, Presidente Qualcomm Incorporated:

“Siamo orgogliosi della nostra duratura partnership con Samsung, per portare la velocità ad alta potenza e le prestazioni 5G a quante più persone possibili attraverso la piattaforma più evoluta finora, l’ammiraglia Snapdragon 855 Mobile Platform. L’innovativa linea di dispositivi Samsung Galaxy, abbinata al modem Snapdragon X50 5G e alle soluzioni Qualcomm RF-Front-End, supporterà un’esperienza 5G completamente nuova che permetterà alle persone di lavorare più velocemente e giocare di più, ovunque si trovino.”

Per quel che riguarda il comparto fotografico lo smartphone si dota di una tripla fotocamera posteriore con obiettivo principale da 48MP, al quale si aggiungono un obiettivo grandangolare di 8MP ed uno di profondità di 5MP. La fotocamera frontale è invece di 32MP ed è dotata delle funzioni “Messa a Fuoco Live” e “Video Fuoco Live“, che facilitano la cattura di selfie e video.

Una batteria da 4500 mAh con tecnologia di ricarica veloce Super Fast Charging, un lettore di impronte digitali posto sotto lo schermo e l’interfaccia Samsung Dex (che permette di estendere l’esperienza del dispositivo mobile sullo desktop del PC o sulla TV), completano il profilo del nuovo arrivato in casa Samsung.

Il Samsung Galaxy A90 5G è già disponibile dal 4 Settembre 2019, nelle 2 finiture Black e White, in Korea. In seguito dovrebbe arrivare anche negli altri mercati.

