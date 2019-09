Tiscali lancia le nuove offerte Smart, Smart 30 e Smart 60 da 2,99 euro al mese

Nelle prossime ore saranno disponibili le nuove offerte ricaricabili Tiscali Smart, Tiscali Smart 30 e Tiscali Smart 60 rispettivamente a 2,99 euro al mese, 7,99 euro al mese e a 11,99 euro al mese.

La prima prevede 60 minuti verso tutti i numeri nazionali, 10 sms verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico internet in 2G e 3G. La tariffazione è effettivi secondi di conversazione.

La seconda prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 100 sms verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 2G e 3G sotto rete Tim. Invece la terza prevede minuti illimitati, 300 sms e 60 Giga di traffico internet in 2G e 3G.

In caso di superamento dei Giga disponibili, il cliente Tiscali Mobile pagherà una tariffa a consumo extra soglia di 30 centesimi di euro per ogni MB consumato. La tariffazione è a singolo Kb.

Il raggiungimento dell’80% e 100% del traffico incluso nell‘offerta verrà notificato dal servizio clienti mediante SMS.

La velocità di navigazione dipende dal livello di congestione della rete mobile Tim presente nell’area di utilizzo: fino a 200 Kbps su rete EDGE, fino a 384 Kbps su rete UMTS e fino a 42.2 Mbps su rete HDSPA.

Per i nuovi clienti Tiscali il piano tariffario base è la Tiscali 16 che prevede in caso di cessione dell’offerta scelta: 16 centesimi di euro al minuto di traffico voce, senza scatto alla risposta ed effettivi secondi di conversazione; 16 centesimi di euro per ogni sms inviato. In caso di superamento dei minuti (sull’offerta Smart) e degli SMS disponibili si applicano le condizioni del piano tariffario base.

Il costo della sim Tiscali è di 10 euro. È prevista una ricarica minima obbligatoria di 10 euro per Tiscali Smart 30 e di 20 euro per Tiscali Smart 60. Il costo di attivazione dell’offerta è di 10 euro, gratuito per i nuovi clienti.

Il cliente potrà ricaricare il proprio credito presso i negozi Tiscali, gli sportelli Bancomat o servizi Home Banking del gruppo Banca Intesa San Paolo, Unicredit Banca, TSP, SSB e Seceti, online con Carta di Credito, Satispay, Sofort e PayPal dal sito web e presso le ricevitorie nazionali Sisal, Snai, Lottomatica.

Le offerte sono attivabili su sim prepagate con addebito su credito residuo. Il cliente Tiscali potrà attivare, se vuole, il servizio di Ricarica Automatica tramite carta di credito e PayPal. Questo consente di impostare una ricarica con importo a scelta su base tempo o credito residuo (esempio quando il credito si riduce a 5 euro).

L’offerta scelta sarà attivata entro 24 ore. L’avvenuta attivazione sarà comunicata tramite SMS.

Il cliente potrà verificare in ogni momento il proprio credito residuo e i propri consumi tramite l’APP MyTiscali disponibile sugli store Apple, Google Play e Windows Phone, oppure inviando un sms con la scritta “credito” al numero gratuito 4130.

Nei paesi dell’Unione Europea, sarà possibile usare senza costi aggiuntivi tutti i minuti e gli SMS dell’offerta, mentre il plafond dati potrebbe subire un sovrapprezzo, nel rispetto delle politiche di uso corretto definito ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286. Sono previsti dei limiti. In caso di superamento extra soglia si applica una tariffa a consumo anche per il traffico voce e sms.

Le nuove offerte Tiscali Smart nei Negozi Tiscali sono già disponibili, sul sito ufficiale dell’operatore virtuale nelle prossime ore.

Aggiornamento. Si ringrazia Andrea per la segnalazione.



