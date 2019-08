Vodafone +100 International: nuova opzione con 100 minuti di chiamate internazionali a 2 euro

Dal 28 Luglio 2019, salvo eventuali cambiamenti, l’operatore telefonico Vodafone ha lanciato una nuova opzione, denominata +100 International, dedicata ai clienti che hanno bisogno di minuti verso i Paesi dell’Unione Europea.

L’opzione +100 International, infatti, prevede 100 minuti verso i Paesi dell’Unione Europea al costo mensile di 2 euro. Quest’ultimo viene addebitato anticipatamente e si rinnoverà in automatico ogni mese.

Esauriti i minuti verso l’Unione Europea, il costo delle chiamate cambierà in base al prezzo dell’offerta attivata dal cliente.

L’opzione è sottoscrivibile da tutti i clienti Vodafone, sia ricaricabile che abbonamento, con qualsiasi offerta attiva, dato che essa è compatibile con tutte le offerte dell’operatore rosso. In più, il costo di attivazione è gratuito. Di conseguenza, in fase di sottoscrizione, il cliente Vodafone dovrà sostenere costo iniziale pari a 2 euro, nonché il canone mensile previsto per l’opzione.

Le condizioni di uso corretto e lecito sono presenti nelle Condizioni Generali di Contratto disponibili sul sito ufficiale Vodafone.

Per conoscere in tempo reale tutte le novità degli operatori di telefonia mobile, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

I Paesi dell’Unione Europea inclusi in +100 International sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Isole Ahlands, Alma, Guadalupa, Saint Martin, Guiana Francese, Martinica, Mayotte, Reunion, Azzorre, Madeira, Gibilterra, Isole Canarie, Ceuta, Melilla, Isole Faroe, Isola Man.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.