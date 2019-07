su Tiscali fra i primi operatori ad offrire la fibra in 70 comuni delle aree Infratel C e D

Dopo poco più di due settimane dalla firma dell’estensione della partnership strategica con Open Fiber per la diffusione dei servizi ultrabroadband nei circa 7.700 comuni delle “aree Infratel”, Tiscali è fra i primi operatori a vendere i servizi in Fibra in 70 comuni compresi nelle suddette aree.

Tiscali ha riservato ai nuovi Clienti dei comuni interessati una promozione dedicata: UltraInternet Fibra gratis per i primi 2 mesi, poi 26,95 euro al mese a tempo indeterminato. L’attivazione e modem gratis.

Da qualche giorno, come specifica il comunicato stampa odierno, Tiscali offre UltraInternet Fibra, con velocità fino a 1 Giga, a quasi 95.000 famiglie e imprese in aree che, per ragioni legate alla morfologia del territorio o alle economicità di scala, non avevano finora accesso alla banda ultralarga.

L’offerta, valida sia per i clienti privati sia per i clienti affari, comprende modem e attivazione gratis, servizio “chi è” gratuito e, per i clienti privati, 2 mesi di Infinity TV, il servizio di streaming on demand grazie al quale è possibile accedere gratuitamente a film in prima visione, serie TV, cartoni animati e molti altri contenuti.

Tiscali UltraInternet Fibra offre internet fino a 1 Giga su rete FTTH, chiamate a consumo con scatto alla risposta di 20 centesimi di euro e tariffate a 0 centesimi di euro al minuto per i fissi nazionali e per i primi 500 minuti di mobili nazionali (poi 5 centesimi al minuto).

A soli 3 euro in più al mese, i clienti potranno avere il servizio Tiscali UltraInternet Fibra Full, anch’esso gratis per i primi due mesi in promozione esclusiva, con chiamate illimitate senza scatto alla risposta e 6 mesi di Infinity.

Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali, dichiara: “Tiscali ribadisce ancora una volta la sua vocazione di first mover e molti anni dopo aver accelerato la diffusione di Internet con l’offerta di Internet gratis, ora è fra i primissimi operatori ad avviare concretamente la vendita della Fibra to the Home nelle aree periferiche“.

La vendibilità della Fibra riguarda 70 comuni italiani, distribuiti in 10 regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Umbria) e 22 province: Bergamo, Bologna, Caserta, Catania, Como, Cremona, Ferrara, L’Aquila, Latina, Livorno, Matera, Messina, Milano, Monza e Brianza, Pescara, Potenza, Roma, Siena, Terni, Udine, Varese, Viterbo.

