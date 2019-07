su Torna in Vodafone: minuti illimitati e 50 Giga in 4G fino a 600 Mbps a 6,99 euro al mese

Nessun commento su Torna in Vodafone: minuti illimitati e 50 Giga in 4G fino a 600 Mbps a 6,99 euro al mese

Oggi, 22 Luglio 2019, l’operatore Vodafone ha lanciato una nuova campagna SMS winback, rivolta ad alcuni suoi ex clienti consenzienti, al fine di proporre loro un’offerta con 50 Giga e minuti illimitati a 6,99 euro al mese.

L’offerta proposta è la Vodafone Special Minuti 50 Giga che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, e 50 Giga di internet mobile 4G fino a 600 Mbps in download al costo mensile di 6,99 euro con addebito su credito residuo.

E’ previsto, in versione SMS winback, un costo di attivazione di 6,01 euro anzichè 12,01 euro ai quali bisogna aggiungere il costo di una nuova SIM ricaricabile.

In fase di attivazione, il cliente Vodafone potrà richiedere anche l’addebito su conto corrente o carta di credito. Il prezzo minimo proposto è di 6,99 euro al mese, ma non è escluso che siano partite anche altre iniziative simili con prezzi mensili differenti per altri ex clienti selezionati.

Ecco il testo dell’SMS inviato ad alcuni ex clienti Vodafone: “Torna in Vodafone con 50 Giga in 4G e minuti ILLIMITATI verso tutti a 6,99 euro al mese. Vieni nei nostri negozi entro il 29/07. Cerca su: voda.it/trovanegozio.”

Come affermato all’interno dell’SMS, il cliente interessato ad attivare l’offerta proposta via SMS dovrà recarsi presso un rivenditore Vodafone autorizzato ed acquistare una nuova SIM ricaricabile con contestuale richiesta di portabilità del numero dove ha ricevuto il messaggio entro il 29 Luglio 2019.

Tutti coloro che decidono di attivare la Vodafone Special Minuti 50 Giga non sono coinvolti dalle modifiche unilaterali del 27 Giugno, 15 Luglio e 27 Luglio 2019.

L’offerta con minuti illimitati e 50 Giga a 6,99 euro al mese, in alcuni casi, è attivabile tramite call center e nei rivenditori Vodafone aderenti se si proviene da alcuni specifici operatori di telefonia come FastWeb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali. I costi di attivazione potrebbero tuttavia cambiare.

Dal 16 Giugno 2019 il traffico dati 4G delle nuove attivazioni delle offerte winback e operator attack di Vodafone hanno una velocità massima di 600 Mbps in download.

Per conoscere in anteprima le nuove offerte degli operatori di telefonia mobile, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

L’offerta tariffaria Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede, per i nuovi clienti, il piano tariffario base preattivato Vodafone 25 senza costi aggiuntivi. Il costo per ogni SMS è di 29 centesimi di euro cadauno, tariffato come da piano.

I minuti inclusi sono verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e senza scatto alla risposta. Il traffico dati incluso nelle offerte della gamma Vodafone Special Minuti è conteggiato a singolo KB consumato e la velocità massima disponibile in 4G è di 600Mbps in download come viene riportato nei sistemi Vodafone durante l’attivazione della stessa offerta.

Dal 16 Giugno 2019 è possibile attivare l’opzione 5G Start a 5 euro al mese per navigare in 4.5G senza limiti di velocità e in 5G dove c’è copertura. I Giga non utilizzati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel rinnovo successivo.

Attivando le offerte della gamma Special, il cliente avrà attivo di default anche le opzioni aggiuntive 1GB di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+.

In caso di esaurimento dei Giga inclusi nell’offerta, la connessione viene bloccata solo quando si disattiva 1GB di Riserva; altrimenti, il cliente paga 2 euro anticipati ogni 200 Mega fino al rinnovo dell’offerta e fino ad un massimo di 10 euro per 1 Giga.

Il servizio Rete Sicura per i nuovi clienti Vodafone è gratuito per il primo mese, poi 1,49 euro al mese. Se si richiede, l’opzione roaming Vodafone Smart Passport+ offre 60 minuti, di cui 30 in entrata e 30 in uscita, e 500MB al giorno al prezzo di 3 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti d’America solo in caso di utilizzo.

E’ possibile disattivare l’opzione Rete Sicura contattando il numero 42070 (tasto 3, 9 e 7 se non cambia la combinazione). Se il cliente richiede la disattivazione di Rete Sicura tramite un consulente del Servizio Clienti 190 è necessario pagare 3 euro.

In caso di esaurimento del credito il servizio non viene bloccato immediatamente, il cliente potrà chiamare e navigare senza limiti sul territorio nazionale e nei Paesi dell’Unione Europea per 48 ore al costo di 0,99 euro, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito e delle condizioni previste dal contratto. Non è, invece, previsto alcun costo finché è attivo il pagamento dell’offerta su carta di credito o conto corrente. Dal 27 Luglio 2019, il costo sarà di 0,99 euro al giorno per un massimo di 2 volte.

L’offerta speciale si potrà disattivare in qualsiasi momento, ma non si potrà più riattivare. Si ricorda che le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici possono essere modificate dallo stesso come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.