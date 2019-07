V By Vodafone: dall’8 Luglio 2019 disponibile il nuovo V-Pet Kippy 2.0

A partire da Lunedì 8 Luglio 2019, Vodafone renderà disponibile l’acquisto della nuova versione di V-Pet Tracker che si rimpicciolisce nelle dimensioni, ma integra alcune nuove funzionalità.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, V-Pet Tracker è un device IoT che permette di tenere sotto controllo la posizione del proprio animale domestico, monitorandone le attività per mezzo di quattro diverse tecnologie per la localizzazione: GPS, Bluetooth, Wi-Fi e rete cellulare.

Il servizio permette anche di ottenere delle informazioni sullo stato di salute dell’animale, tenendo sotto controllo la camminata, la corsa, il sonno, i pasti e le calorie consumate, ma anche di delimitare una zona sicura disegnando una sorta di recinto virtuale che, qualora venisse superato, restituisce una notifica sulla posizione dell’animale allo smartphone abbinato.

Il nuovo device prende il nome di V-Pet Tracker Kippy EVO o V-Pet Kippy 2.0, è più piccolo e leggero della versione precedente (pesa 34 grammi) e come quella è resistente all’acqua ed è dotato di un guscio in ABS per proteggere da urti.

Presenta una luce frontale attivabile tramite app che aiuta a ritrovare più facilmente il proprio animale domestico anche di notte e, per mezzo del bluetooth integrato, consente di ricevere la cosiddetta “Notifica di prossimità” che avvisa dell’eventuale allontanamento dell’animale.

Per quanto concerne le condizioni di acquisto, sarà disponibile per tutti i clienti vodafone e non proprietari di animali domestici, sia cani che gatti, mediante pagamento in unica soluzione o rateizzazione.

Optando per la modalità cash in soluzione unica, è previsto il pagamento di 99 euro con 12 mesi di servizio gratuito, salvo disattivazioni, trascorsi i quali bisognerà pagare 3 euro al mese. Nel caso in cui il cliente decidesse di disattivare durante il periodo promozionato potrà riattivare il servizio a 3 euro al mese. I 12 mesi di servizio incluso gratuitamente sono attivabili direttamente entrando sull’app ufficiale V by Vodafone.

Il nuovo V-Pet sarà acquistabile anche attraverso il servizio “Telefono No Problem” con il quale fino al 31 Luglio 2019, salvo ulteriori proroghe, è previsto il pagamento di un contributo di attivazione di 0 euro invece che di 9,99 euro, e di 24 rate mensili del valore di 4,99 euro ciascuna anzichè 5,99 euro. Non si conosce l’ammontare dell’eventuale corrispettivo di recesso anticipato.

Si rammenta che tutte le offerte V by Vodafone possono essere utilizzate in tutti i Paesi dell’Unione Europea, oltre che in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. E’ necessaria una copertura mobile e segnale GPS attivo.

Per poter funzionare il prodotto necessità di una V-Sim (acquistabile online o direttamente presso negozi Vodafone autorizzati) e per impostarlo sarà necessario scaricare l’app Kippy Vita e seguire le istruzioni per attivare il dispositivo. L’offerta va attivata tramite l’app V by Vodafone disponibile sia per Android che per iOS.

Anteprima MondoMobileWeb. Senza ufficializzazioni da parte di Vodafone, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

