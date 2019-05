Wind All Digital 50 Test Edition: 50 Giga e minuti illimitati a 4,99 euro al mese

Wind ha deciso di lanciare una nuova offerta ricaricabile denominata All Digital 50 Test Edition che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet in 2G/3G/4G e a 4,99 euro al mese per 12 mesi dall’attivazione.

L’iniziativa è riservata solo ai clienti selezionati da Wind ed invitati mediante SMS, fino ad un massimo di 500 attivazioni.

Per attivare All Digital 50 Test Edition è necessario attivare una SIM Wind Ricaricabile con un nuovo numero. L’offerta tariffaria ha una durata di 12 mesi dall’attivazione ed è attivabile tramite una pagina dedicata all’interno del sito ufficiale dell’operatore (ecco il link diretto) e, come viene scritto nelle note informative, solo da chi riceverà l’sms informativo.

Il cliente Wind che riesce ad attivare All Digital 50 Limited Edition accetta di partecipare ad un programma di test promosso dall’operatore della durata di 12 mesi. Infatti, i partecipanti al test riceveranno dei questionari via SMS da Wind per fornire feedback sulla loro esperienza.

Ai clienti che aderiscono all’iniziativa sarà riconosciuta una ricarica bonus di 10 euro al mese per ciascun mese di durata del test nel quale il cliente abbia effettuato la ricarica necessaria al rinnovo dell’offerta All Digital 50 Test Edition e risposto ai questionari previsti.

I bonus saranno accreditati sulla SIM Wind che ha ricevuto l’invito a partecipare all’iniziativa, con le seguenti tempistiche: 1° bonus entro 30 giorni dall’attivazione della nuova SIM; i successivi bonus entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui si sono verificate le suddette condizioni.

I bonus non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte e non sono rimborsabili in caso di disattivazione della SIM, richiesta di recesso o trasferimento dell’utenza presso altro operatore. A fine attività, la SIM All Digital 50 Test Edition sarà disattivata.

Superati i GIGA previsti dall’offerta, il traffico dati verrà bloccato. Tale blocco è rimosso entro 48 ore dal rinnovo dell’offerta e/o dalla sottoscrizione di un’altra opzione internet compatibile.

Il blocco dei servizi a sovraprezzo è già attivo sulla nuova sim Wind. Sono esclusi dal blocco alcune tipologie di servizi come ad esempio i servizi di pubblica utilità (Mobile Ticketing e Parking, servizi informativi bancari) e i servizi relativi agli Store Google Play, Microsoft e Apple.

Sulla SIM acquistata dal cliente con l’offerta All Digital 50 Test Edition non sarà possibile attivare nessuna delle altre offerte e promozioni Wind, compreso il servizio di rateizzazione Telefono Incluso. La SIM inoltre, non è compatibile con le Ricariche da Negozio Wind e da scratch card. All Digital 50 Test Edition è compatibile solo con le seguenti offerte optional: +200 SMS, Travel Weekly e Call Your Country attivabili dall’App My Wind o dall’Area Clienti del sito ufficiale dell’operatore.

Al momento dell’addebito del costo mensile, in caso di credito insufficiente l’offerta non sarà disponibile e l’eventuale traffico effettuato sarà addebitato su credito residuo alle seguenti condizioni: traffico nazionale 29 centesimi di euro al minuto con effettivi secondi di conversazione; SMS a 29 centesimi di euro; 20 centesimi di euro per 20 MB di traffico dati.



Come disposto dalla Regolamentazione Europea 2016/2286, l’utilizzo nei paesi membri dell’Unione della propria offerta nazionale senza alcun sovrapprezzo, è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, l’utilizzo del volume di dati, alle stesse condizioni nazionali, è consentito fino ad un quantitativo massimo nel mese di riferimento, consultabile nella sezione del sito dedicata in funzione della propria spesa mensile. Oltre tale quantitativo massimo, Wind è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo previsto ai sensi e con le modalità previste della regolamentazione 2016/2286, pari a 0,549 cent/MB, addebitato a KB, IVA inclusa fino al 31 dicembre 2019.

Verrà inviata una notifica all’esaurimento della soglia con l’indicazione del sovrapprezzo che verrà applicato in aggiunta al prezzo domestico. Il volume di dati utilizzabile a condizioni domestiche ed il sovrapprezzo applicabile verranno automaticamente adeguati conformemente alla regolamentazione 2017/920 e 2016/2286.

In caso di eventuale utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming regolamentati, Wind si riserva di applicare le ulteriori misure a tutela dell’operatore previste dai Regolamenti Europei sopra citati. Se l’offerta All Digital 50 Test Edition è utilizzata a consumo, in Unione Europea sono previsti i seguenti valori unitari massimi, laddove applicabili: 23 eurocent al minuto per le chiamate voce effettuate 7 eurocent per SMS inviato e 24 eurocent/MB per il traffico dati. Il traffico voce incluso nell’offerta si può utilizzare in Roaming UE.

Aggiornamento con più dettagli. Si ringraziano Davide e Giovanni per la segnalazione.

