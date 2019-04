Vodafone Happy Friday: i 4 mesi gratis di Ticket Cinema NOW TV attivabili fino al 15 Aprile 2019

Lo scorso Venerdì 15 Marzo 2019, in occasione dell’appuntamento con l’iniziativa Vodafone Happy Friday, Vodafone aveva regalato a tutti i suoi clienti iscritti al programma Vodafone Happy 4 mesi gratuiti del Ticket Cinema del servizio di streaming video NOW TV, per vedere i film e i canali Cinema di Sky.

Il regalo, come spiegato a suo tempo da MondoMobileWeb, era richiedibile tramite il codice coupon ricevuto via SMS entro il 31 Marzo 2019, attivando un nuovo account o usando le proprie credenziali, dal sito NOW TV, tramite la pagina dedicata nowtv.it/voda.

Adesso, questa pagina è stata aggiornata e inoltre i clienti Vodafone Happy che non avevano ancora utilizzato il proprio codice entro il 31 Marzo 2019 hanno ricevuto in questi giorni un SMS che li avvisa della proroga della validità del coupon. Ecco il testo del messaggio:

Vodafone Happy: se non l’hai ancora fatto, utilizza il codice NOW TV che hai ricevuto con Happy Friday! Hai tempo fino al 15 Aprile 2019. Tutti i dettagli su nowtv.it/voda

Dunque, come indicato nel messaggio e anche nella pagina del sito NOW TV, i clienti Vodafone che hanno ricevuto il codice per attivare 4 mesi gratuiti del Ticket Cinema di NOW TV potranno ancora utilizzarlo fino al 15 Aprile 2019, salvo eventuali proroghe.

Per attivare il premio sarà necessario creare un nuovo account NOW TV e inserire un proprio metodo di pagamento. Se il cliente possiede già un account NOW TV è possibile accedere con le proprie credenziali.

La fruizione dei 4 mesi di Ticket Cinema NOW TV è soggetta alla permanenza per l’intero periodo del numero di telefono mobile partecipante a Happy Friday in Vodafone, e ogni cliente potrà attivare solo un codice promozionale.

Dopo i primi 4 mesi gratuiti, il Ticket Cinema si rinnoverà automaticamente con un costo anticipato di 9,99 euro al mese. L’utente NOW TV può comunque disdire in qualsiasi momento anche prima del termine dei 4 mesi gratuiti (entro 24 ore prima della scadenza) così da evitare il rinnovo automatico.

Il Ticket Cinema di NOW TV prevede un costo anticipato mensile di 9,99 euro al mese (se non si possiedono coupon o prove gratuite) e include più di 1000 titoli on demand, 7 nuovi film a settimana e l’accesso alla visione di 9 canali Sky Cinema (Sky Cinema Uno, Sky Cinema Due, Sky Cinema Collection, Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Suspense, Sky Cinema Romance, Sky Cinema Drama e Sky Cinema Comedy).

I metodi di pagamento consentiti sono le carte Visa, Mastercard, American Express, Postepay abilitate ai pagamenti ricorrenti e con sistema di sicurezza 3D Code. Paypal solo in caso sia abbinato a carta di credito valida per il pagamento. Non sono valide le carte Pagobancomat, Diners e Maestro.

In caso di carta prepagata è consigliato avere un credito minimo di 1 euro per permettere al sistema di validare il metodo di pagamento. Verrà effettuata una transazione fittizia dell’importo di 2 centesimi di euro per validare la carta (i 2 centesimi di euro non vengono prelevati).

Si ricorda che NOW TV è il servizio in streaming live e on demand di SKY Italia che permette di accedere a contenuti, senza vincoli e su qualsiasi dispositivo come ad esempio Vodafone TV, Smart TV Compatibili, PC, Smartphone, Tablet, Game Console e Google Chromecast.

L’utente NOW TV può associare un massimo di 4 dispositivi. E’ possibile cancellare fino a 4 dispositivi al mese e aggiungere un dispositivo ogni 30 giorni.

I dispositivi compatibili per la visione di NOW TV sono: Vodafone TV, Smart TV (modelli recenti ultimi 3-4 anni di Samsung e LG, oppure con NOW TV SMART STICK su tutte le TV provviste di ingresso HDMI), Game Console (Xbox One e One S, PlayStation 3, 4 e 4 PRO), Chromecast, Chromecast Ultra, Tablet e Smartphone (iOS 9.0 e successivi, Android 4.4 e successivi).

Se l’utente attiva L’opzione + al costo di 2,99 euro al mese in più, potrà vedere tutti i film in on demand FULL HD e la visione contemporanea su due dispositivi. L’opzione + non è inclusa nella promozione Vodafone e nei dispositivi Tablet, Smartphone, Pc e Mac.

Si ricorda che a partire dall’8 Aprile 2019, partirà la nuova iniziativa dedicata ai clienti Vodafone iscritti a Vodafone Happy, denominata Vodafone Happy Black, che permetterà di avere accesso a vantaggi, convenzioni, concorsi con in palio diversi premi e Giga illimitati per utilizzare le mappe sulle più importanti app al costo mensile di 1,99 euro al mese, con il primo mese gratis.

