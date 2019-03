su Tidal: tracce in qualità Masters disponibili anche per gli smartphone Apple iPhone

Tidal, in partnership con Master Quality Authenticated (MQA), ottimizza l’esperienza di ascolto su smartphone con l’arrivo delle tracce in qualità Masters, garantite direttamente dalla fonte originale, sui dispositivi Apple iPhone.

Secondo quanto affermato in un comunicato stampa odierno, 11 Marzo 2019, Tidal ha lanciato la qualità Masters anche per i dispositivi iOS, dopo aver annunciato durante il CES 2019, la disponibilità per Android.

L’innovativa tecnologia utilizza un processo chiamato music origami che comprime il file master in file più piccoli trasmessi in streaming on the go. Il decoder MQA nell’app non fa altro che recuperare tutte le informazioni relative alla musica, autenticando la fonte della registrazione master originale.

Con Tidal Masters, ora accessibile tramite iPhone e smartphone Android, ma anche tramite desktop e dispositivi connessi, è possibile ascoltare un suono con la stessa qualità di uno studio di registrazione ovunque si desidera, secondo quanto comunicato dall’azienda.

Mike Jbara, CEO di MQA, lavorando costantemente con ingegneri e artisti, afferma di conoscere l’importanza che ha, per gli autori, il poter offrire il suono originale così com’è stato creato agli appassionati di musica.

In merito a tale funzionalità, Lior Tibon, COO di TIDAL, si dichiara entusiasta di portare la musica in qualità Masters a entrambi i principali sistemi operativi mobili, affermando il valore chiave della piattaforma di streaming musicale Tidal: “dare vita alla musica, proprio secondo l’intenzione dell’artista”.

Il nuovo servizio è disponibile per tutti i membri Tidal Hifi senza costi aggiuntivi. Rispetto alla qualità HiFi (44,1 kHz / 16 bit), la Masters ha una risoluzione raddoppiata, tipicamente 96 kHz / 24 bit.

Se si è già utenti Tidal Premium è necessario eseguire l’aggiornamento verso Tidal HiFi per usufruire della funzionalità audio Masters, mentre per chi è già in possesso dell’abbonamento Tidal HiFi, basta cliccare sul pulsante Home presente sul lato sinistro del display per poi scorrere in basso fino a pigiare sulla sezione Qualità audio ad Alta Fedeltà.

Non tutte le tracce presenti su Tidal sono disponibili in qualità Masters, ma il catalogo dedicato continua a crescere rapidamente, secondo quanto affermato dal produttore. Tidal è una piattaforma streaming musicale con più di 50 milioni di canzoni, 200.000 video e tante playlist realizzate da fan ed esperti di musica, disponibile in più di 52 Paesi.

