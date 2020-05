Kena Mobile: ritorna l’offerta Flash a 9,99 euro al mese con 100 Giga, SMS e minuti illimitati

Kena Mobile, operatore semivirtuale di TIM, nella mattinata di domani, 12 Maggio 2020 e per un tempo limitato metterà nuovamente a disposizione l’offerta Operator Attack denominata Kena 9.99 Flash, con 100 Giga a 9,99 euro al mese.

Ritorna quindi l’offerta a tempo con 100 Giga proposta già la settimana scorsa, in quel caso soltanto per 24 ore.

In questo caso, l’offerta 9.99 Flash sarà disponibile sia nei negozi che online a partire dalle ore 10:00 di domani, Martedì 12 Maggio 2020, poi sottoscrivibile anche Mercoledì 13 Maggio 2020 e molto probabilmente fino alle ore 10:00 del 14 Maggio 2020, salvo cambiamenti.

Questa volta quindi, a differenza della precedente edizione, sarà disponibile per circa 48 ore invece di 24.

In dettaglio, Kena 9.99 Flash comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese.

Anche questa volta potrà essere attivata soltanto dai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero provenendo da Iliad e di alcuni operatori virtuali, esclusi CoopVoce, Tiscali, Very Mobile e ho. Mobile. Non sarà quindi attivabile se si proviene da Fastweb, TIM, Vodafone e WINDTRE.

Il costo di attivazione sarà gratuito, così come quello della SIM e della spedizione. Il cliente dovrà dunque sostenere solo una prima ricarica dell’importo di 10 euro per pagare il primo mese dell’offerta, con 1 centesimo di euro di credito residuo.

L’attivazione di Kena 9,99 Flash potrà essere effettuata direttamente sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati, tramite l’applicazione Kena Mobile o chiamando il servizio di assistenza clienti al 181.

I minuti e gli SMS sono illimitati, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. I Giga inclusi sono tariffati a scatti anticipati di 1 KB e validi per il traffico dati 4G (fino a 30 Mbps). In caso di esaurimento dei 100 Giga, in assenza di altre opzioni dati attive, la connessione viene bloccata.

Tutti i clienti Kena Mobile hanno la possibilità di attivare gratuitamente i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora oppure la Segreteria Telefonica. Non è possibile avere attivi contemporaneamente il servizio di Segreteria Telefonica e quello LoSai e Chiama Ora.

Le offerte Kena Mobile si rinnovano automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. In caso di credito insufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa.

Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno dunque tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea. Se la ricarica del credito non viene effettuata entro i 90 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta.

L’offerta sarà valida anche in Roaming UE alle stesse condizioni nazionali, ma con un limite mensile per quanto concerne il consumo del traffico dati all’estero, nel rispetto del regolamento in materia. Secondo quanto riportava il sito ufficiale, Kena Flash 9,99 prevederà 5 Giga in 3G per la navigazione in Europa per tutto il 2020.

In caso di superamento del traffico dati, nei Paesi UE, verrà applicato un sovrapprezzo pari a 0,42 centesimi di euro al MB per tutto il 2020.

