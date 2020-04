WindTre: Call Your Country Smart Pack con smartphone incluso attivabile da nuovi clienti stranieri

Da domani, Lunedì 20 Aprile 2020, WindTre commercializzerà la nuova offerta Call Your Country Smart Pack con Easy Pay. Pensata per i nuovi clienti con anagrafica straniera, oltre ad un bundle da sfruttare, offre anche l’acquisto abbinato di un nuovo smartphone a rata zero, tra quelli disponibili.

La nuova opzione tariffaria sarà attivabile fino al prossimo 17 Maggio 2020 (salvo proroghe), cosi come tutte le altre offerte del portafoglio etnico Call Your Country.

In tutti i casi comunque, la sottoscrizione è esclusivamente riservata ai clienti nati all’estero che al momento dell’attivazione ne diano prova mediante codice fiscale.

Call Your Country Smart Pack con Easy Pay prevede 500 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 250 minuti verso l’estero, minuti illimitati verso WindTre, chat illimitate sulle principali App e 100 Giga di traffico dati (con hotspot abilitato) al prezzo di 11,99 euro al mese, solo con Easy Pay.

L’offerta è disponibile soltanto con il contestuale acquisto rateizzato di uno smartphone a vendita abbinata tra quelli proposti dell’operatore, con rate di 0 euro al mese e anticipo variabile. A tal proposito si riporta un breve elenco dei dispositivi attualmente acquistabili con le rispettive condizioni economiche.

Per quanto concerne l’addebito dei costi su conto corrente, la situazione è la seguente: ZTE Blade AS 2019 e 2020 (anticipo di 0 euro per entrambi), Samsung Galaxy A10 (contributo iniziale di 39,99 euro), Huawei P Smart 2019 (anticipo di 69,99 euro), Huawei Y6S e YS 2019 (contributo iniziale di 39,99 euro per entrambi), Xiaomi RedMi 8 (anticipo di 49,99 euro), LG K40s (contributo iniziale di 69,99 euro).

Per coloro che decidono di addebitare i costi su carta di credito invece, l’anticipo ammonta a 29,99 euro per tutti i device appena citati (eccezion fatta per i due ZTE, per i quale rimane di 0 euro).

Call Your Country Smart Pack è disponibile soltanto per i nuovi clienti (in portabilità o che decidono di optare per una nuova numerazione) ed in versione Easy Pay, ovvero con addebito automatico su carta di credito, conto corrente o carte conto abilitate come Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB Contocarta di Deutsche Bank.

Il costo di attivazione previsto ammonta a 4,99 euro invece di 49,99 euro, con offerta attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario, andrà saldato l’importo restante di 45 euro (rateizzati in 24 rate da 1,88 euro al mese o in un’unica soluzione) in base alla decisione presa in fase di attivazione. La SIM ha un costo di 10 euro, salvo eventuali promozioni.

Si ricorda che la rateizzazione degli smartphone viene eseguita attraverso la sottoscrizione del servizio Telefono Incluso dedicato, generalmente composto da un eventuale anticipo, un vincolo di 24 mesi e un addebito di 30 o 24 rate mensili (a seconda delle condizioni previste per il modello scelto). E’ anche richiesto un costo di attivazione della rateizzazione di 3 euro.

Il cliente adempiente alle condizioni del servizio, che corrisponde regolarmente le rate dovute, acquisisce il diritto ad usufruire di uno sconto (variabile in base alle condizioni di vendita proposte) sul costo mensile dell’offerta associata alla vendita a rate, nel corso dei primi 24 mesi dall’attivazione della rateizzazione.

I 250 minuti verso l’estero possono essere utilizzati per chiamare: Argentina (solo fisso), Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera (solo fisso), Turchia (solo fisso), Ungheria, Venezuela (solo fisso).

Superati i minuti internazionali e per i Paesi non inclusi, WindTre applica le tariffe agevolate previste dal piano Call Your Country Super, con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro e tariffazione a scatti da 60 secondi. Per il primo minuto di conversazione verso i Paesi Europei si applica un costo massimo di 23 centesimi di euro, comprensivo di scatto alla risposta.

Al superamento dei minuti nazionali inclusi, viene applicata una tariffa senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo di 29 centesimi di euro al minuto. I minuti eventualmente non utilizzati nel corso del mese scadono improrogabilmente, mentre quelli nazionali sono illimitati salvo utilizzo del servizio contrario ai criteri di buona fede e correttezza.

Il costo previsto per ogni SMS inviato in Italia e verso i Paesi extra europei è di 10 centesimi di euro, e di 7 centesimi di euro verso i Paesi dell’Unione Europe. In caso di superamento del bundle di 100 Giga incluso nell’offerta, si continua a navigare ad una velocità massima di 128 kb/s senza costi aggiuntivi.

E’ possibile utilizzare l’offerta nazionale anche nei paesi membri dell’Unione Europea nei limiti previsti dalle politiche di corretto utilizzo definite ai sensi della Regolamentazione Europea 2016/2286. Per ulteriori dettagli basterà visitare l’apposita sezione dedicata del sito ufficiale dell’operatore.

L’ascolto della segreteria telefonica è gratuito in Italia e in Unione Europea per le nuove SIM (per ascoltarla il cliente deve chiamare il 4200 dal proprio smartphone). Il servizio Ti ho cercato (che informa delle chiamate ricevute con telefono spento, non raggiungibile o occupato in altra conversazione) è anch’esso incluso nell’offerta.

Il bundle di minuti e Giga incluso può essere utilizzato soltanto se si possiede del credito residuo sulla SIM. Tutto il traffico e i costi dei servizi non inclusi nell’offerta vengono addebitati sul credito residuo.

Ogni volta che il credito è insufficiente per l’attivazione e il rinnovo dell’offerta, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming, il traffico incluso non sarà inibito e verrà reso disponibile fino alle 23:59 al costo di 99 centesimi di euro. Qualora il giorno successivo il credito fosse ancora insufficiente, il traffico incluso sarà nuovamente disponibile per ulteriori 2 giorni ad un costo ulteriore di 99 centesimi di euro.

Tali importi non si applicano se è attivo il servizio Autoricarica. L’anticipo del traffico si applica anche nel caso in cui il credito vada a zero a seguito del pagamento di un costo di attivazione o di un qualunque altro costo periodico, ad eccezione dei costi relativi alle offerte roaming.

Si tratta di una modalità disponibile più volte per mese solare di riferimento, soltanto se è stato interamente corrisposto l’ammontare dovuto per addebiti precedenti. L’anticipo del traffico non si applica alle offerte a consumo che non prevedono traffico incluso.

Al termine dei giorni in cui il traffico incluso è anticipato, nel caso in cui il credito fosse ancora insufficiente, la SIM rimarrà attiva in ricezione o per effettuare chiamate di emergenza. Il costo verrà addebitato nella prima ricarica utile, in aggiunta a quello di rinnovo dell’offerta o del costo di attivazione.

Call Your Country Smart Pack con Easy Pay prevede un rinnovo mensile automatico (salvo disdetta tramite invio di un MS al 4033 con il testo “CYC SMART NO”) e non è disponibile per i già clienti. E’ compatibile con gli optional Ricaricabili per comunicare all’estero, con Telefono Incluso e con l’offerta Super Fibra in Convergenza che trasforma i 100 GIGA in Giga Illimitati.

In caso di disattivazione dell’opzione, le chiamate e gli SMS nazionali vengono tariffati secondo il proprio piano tariffario Basic, che prevede una tariffa a consumo di 29 centesimi di euro al minuto con tariffazione al secondo e di 29 centesimi di euro per ogni messaggio inviato. C’è anche la tariffa Internet Daily a 4 euro al giorno, solo in caso di utilizzo. Superati i 500 MB al giorno la velocità max viene ridotta a di 32kbps.

Il cliente può monitorare i consumi della propria opzione tariffaria in qualsiasi momento, mediante l’applicazione WINDTRE, l’Area Clienti del sito ufficiale o digitando *123*210#.

Come accennato inizialmente, continueranno ad essere attivabili pure le altre offerte Call Your Country Super, Premium, One e Special, costituenti l’intero portafoglio etnico del brand unico WINDTRE (Giga International inclusa).

WindTre ha inoltre prorogato alla medesima data del 17 Maggio 2020, anche le proprie offerte standard e generazionali ricaricabili, che sono dunque attualmente sottoscrivibili.

Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, la notizia è da ritenersi esclusivamente un’indiscrezione senza alcun valore informativo e commerciale.

