su WindTre per Pasqua: nuova promo 100 Giga a pagamento per 7 giorni per alcuni già clienti

L’operatore di telefonia mobile Wind Tre Spa ha deciso di lanciare una nuova promozione temporanea 100 Giga per alcuni già clienti del brand WINDTRE consumer che hanno rilasciato il consenso commerciale.

Alcuni clienti WINDTRE selezionati stanno ricevendo la possibilità di attivare la promozione 100 Giga Week che offre 100 Giga di traffico internet al prezzo di 3,99 euro addebitati all’attivazione della promozione, ovvero dalla ricezione dell’SMS di conferma.

Ecco l’SMS informativo: “Per essere più vicini a Pasqua WINDTRE ti offre 100 GIGA per 7 giorni a 3,99 euro. Per attivare rispondi WEEK a questo SMS; trascorsi 7 gg si disattiverà in automatico. Attivabile fino al 13/4“.

La promozione si disattiva automaticamente al termine del periodo di validità. I GIGA saranno consumati prioritariamente rispetto a quelli attivi sulla propria linea mobile ad esclusione di eventuali GIGA omaggio.

In questo periodo WINDTRE sta offrendo ad alcuni già clienti, anche tramite la sua app ufficiale, 100 GIGA per 7 giorni gratuitamente per l’iniziativa solidale per il Coronavirus.

100 GIGA Week è incompatibile con le opzioni Cogli L’attimo GIGA e GIGA X te Special, queste in caso di richiesta attivazione di 100 GIGA Week verranno disattivate.

Superati i GIGA inclusi, si continua a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previsti dall’offerta principale, laddove questa preveda la navigazione a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps o 1GB extra al giorno a 99 centesimi di euro. Nel caso in cui l’offerta principale preveda il blocco della navigazione, con 100 GIGA Week si continua a navigare a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps.

Si ricorda che le condizioni dei clienti WINDTRE sono le stesse anche per i clienti ex brand Wind, invece per i clienti ex brand 3 cambiano.

Infatti, ai clienti WINDTRE ex brand 3 superate le soglie disponibili si applicherà la tariffa extrasoglia a consumo di 20 centesimi di euro ogni 20MB senza scatto di apertura sessione.

Il traffico Internet extrasoglia acquistato, sempre addebitato sul credito residuo, non potrà essere utilizzato in sessioni separate. La navigazione delle pagine App&Store non è inclusa nelle soglie previste dalla promozione.

La promozione, per chi possiede il seriale ex H3G, è compatibile soltanto sui piani tariffari Power 10, Power 15, Power 29 e 3 Basic. I clienti che non hanno uno dei piani tariffari compatibili potranno attivare l’opzione 100 GIGA Week solo effettuando il cambio piano gratuito verso Power29.

100 GIGA Week è incompatibile con le seguenti opzioni e/o promozioni: tutte le opzioni che hanno soglie traffico dati infinito, Ricarica Mia&Tua, Free Time, Naviga 3, Voce&Video, Gente di 3 Offerta Attivazione, Naviga 3 Gratis, Raddoppia la Ricarica, Europe Pass.

I clienti che hanno una o più promozioni attive incompatibili dovranno disattivarle prima di poter attivare questa promozione. Una volta attivata l’opzione 100 GIGA Week non sarà tecnicamente possibile ripristinare le opzioni precedentemente attive o il vecchio piano tariffario.

Il costo di 1,99 euro è addebitato una tantum sul metodo di pagamento già in uso o sul credito residuo per i clienti ex brand 3 e solo sul credito residuo per gli altri clienti WindTre.

L’operatore si riserva la facoltà di disattivare, previa apposita comunicazione, l’opzione in caso di utilizzo non conforme a quanto previsto dalle condizioni.

