Fastweb LiveFast #IoRestoaCasa con nuovi sconti e servizi in regalo

Fastweb continua con le sue iniziative volte a supportare i suoi clienti in questo periodo di lockdown reso necessario per limitare il diffondersi del Coronavirus. L’azienda ha rinnovato le sue iniziative dedicate a LiveFast con nuovi contenuti, sconti e servizi in regalo.

Gli utenti iscritti al programma di fidelizzazione gratuito LIveFast potranno infatti accedere a nuovi servizi in regalo, volti a supportarli nelle loro giornate a casa. L’iniziativa #iorestoacasa legata al programma LiveFast coinvolge diversi partner dell’operatore, con novità fino a Maggio 2020.

Nel dettaglio, già a partire da oggi, Lunedì 30 Marzo 2020, e fino al 14 Aprile 2020, i clienti Fastweb potranno ricevere sei mesi di abbonamento gratuito per una selezione di riviste digitali, fornito dal Gruppo Mondadori. Si tratta, ad esempio, di Casa Facile, Chi, Donna Moderna, Icon, Focus, Giallo Zafferano, Grazia, TV Sorrisi e Canzoni e altre.

A partire invece dal 15 Aprile 2020 e fino al 15 Maggio 2020, i clienti iscritti a LiveFast potranno ricevere un buono sconto del valore di 5 euro da utilizzare per l’acquisto di un e-book su Rakuten Kobo.

Lo sconto potrà essere utilizzato per un ordine con spesa minima di 5,01 euro e si ricorda che con Kobo gli e-book possono essere fruiti sull’e-reader dell’azienda oppure da smartphone e tablet, semplicemente scaricando l’app ufficiale.

Infine, per tutto il mese di Maggio 2020 i clienti Fastweb potranno richiedere due mesi di abbonamento gratuito a Storytel, la piattaforma di audiolibri e podcast.

Secondo quanto dichiarato dall’operatore stesso, nei prossimi mesi continueranno ad essere aggiunte nuove iniziative per arricchire il catalogo di LiveFast. Tutti i contenuti saranno disponibili all’interno dell’area clienti, nella sezione liveFast, oppure direttamente dall’App MyFastweb.

L’iniziativa lanciata oggi si affianca alle altre misure messe in atto in queste settimane, come il plafond di un milione di Giga gratis per tutti i suoi clienti di rete mobile e la donazione di 300.000 euro ad alcuni ospedali italiani.

