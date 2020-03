Piano Banda Ultralarga: disponibile la dashboard sullo stato d’avanzamento dei lavori

In questi giorni così impegnativi per il mondo delle telecomunicazioni, il Ministero dell’Innovazione ha reso noto che è adesso possibile per tutti gli interessati visualizzare lo stato di avanzamento del piano Banda Ultralarga.

Il Ministero dell’Innovazione ha infatti ieri pubblicato un tweet per informare i cittadini della novità già presente sul sito ufficiale del progetto:

“Una connessione internet più veloce migliora la qualità di vita dei cittadini e permette alle imprese di aumentare la produttività. Da oggi è possibile visualizzare lo status di avanzamento della BandaUltraLarga sul sito Bandaultralarga.italia.it“

Nel dettaglio, sul sito ufficiale del Piano Banda Ultralarga è adesso presente una dashboard per il monitoraggio diretto, con aggiornamento dei dati (estratti dalla piattaforma Geo4wip condivisa tra Infratel e Open Fiber) effettuato 2 volte al giorno.

Nella dashboard tutti gli interessati possono ad esempio reperire i dati sull’avanzamento dei lavori per comune e per unità abitative, scoprire i comuni con cantieri aperti in ogni regione e lo stato dei permessi per i cantieri.

In basso, una foto della dashboard con la possibilità di selezionare i dati a livello nazionale oppure per singola regione (o gruppi di regioni) semplicemente cliccando sulla mappa a sinistra.

Come è possibile notare, i comuni nel Piano sono 6322, di cui 1129 in fase di progettazione definitiva e 2633 in fase di progettazione esecutiva. I comuni con lavori aperti sono 1986 mentre quelli con lavori terminati sono 415; infine, i comuni collaudabili sono 163 e quelli già disponibili agli operatori sono 112.

Come accennato, è anche possibile visualizzare il numero aggiornato di comuni aperti per ogni singola regione, sul totale di quelli a Piano. Le regioni in cui figurano le percentuali più elevate di comuni aperti in rapporto al totale pianificato sono l’Umbria con il 95% (74 su 78), la Basilicata con il 77% (79 su 103) e l’Emilia Romagna con il 73% (177 su 242).

In fondo alla classifica, invece, Lombardia con il 30% e Trentino-Alto Adige con il 19%. A livello nazionale, i comuni con cantieri aperti sono attualmente il 46% del totale, ovvero 2564 su 5632.

In basso la mappa con tutte le regioni.

Infine, sulla dashboard è possibile conoscere i dettagli sui permessi per i cantieri, suddivisi per periodo temporale. Nelle tabelle riportate è possibile leggere l’ente coinvolto, il tipo di permesso e il numero di pratiche.

L’ultimo strumento permette invece di conoscere le unità abitative coinvolte dal Piano Banda Ultralarga, che sono attualmente 7.690.557. Di queste, circa il 79% sono nel Piano in Fibra FTTH, la restante parte in tecnologia FWA.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.