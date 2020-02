Samsung Power of 10 Pass: nuova promo con sconti fino a 150 euro su alcuni Galaxy S10 e Note 10

A partire da oggi, 27 Febbraio 2020, è disponibile una nuova promo Samsung, denominata “Power of 10 Pass”, dedicata ai possessori di smartphone Galaxy registrati su Samsung Members, che permette di ottenere uno sconto fino a 150 euro sull’acquisto di Galaxy S10 o Galaxy Note 10, in alcune varianti.

La promozione è valida fino al 19 Marzo 2020 (incluso), salvo cambiamenti, ed è rivolta a tutti coloro che hanno registrato il proprio dispositivo Samsung della serie Galaxy sull’app Samsung Members. Sarà necessario associare il proprio Samsung Account all’app.

Basterà scaricare l’app Samsung Members (se non la si possiede già) e recarsi nella sezione “Vantaggi” per scaricare il buono sconto cliccando sul banner dedicato all’iniziativa. Si potrà scegliere se utilizzare lo sconto sul Samsung Online Shop oppure in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa (la scelta non è reversibile).

L’iniziativa “Power of 10 Pass” è valida nei seguenti negozi e catene di elettronica (non sono presenti gli operatori telefonici): Unieuro (Unieuro City, Unieuro by Iper), MediaWorld, Euronics (Euronics city, Euronics point, Euronics, SME), Comet, Expert (Expert city, Expert Group), Trony (Supermedia, ZANATTA VALERIO ELETTRODOMESTICI, AGOSTI S.n.c. Lorenzo Agosti D.e C., CASTAGNA F.LLI SPA, EURO ELETTRICA S.a.s., AL PENTOLONE srl, AL PENTOLONE srl VIGONZA, MINI-TRONY, Sinergy, Elettrodomestici Cucchi srl, Lazzarini SRL, MARCANTONI di Marcantoni M. e C. snc, Marchina Elettrodomestici di P. e A. Marchina snc, Radio Gianni srl, Leonardelli srl).

Per conoscere tutte le novità degli operatori di telefonia, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb e rimanere sempre aggiornati sul mondo della telefonia mobile.

Il codice sconto ottenuto sarà valido per l’acquisto degli smartphone Samsung Galaxy S10 (codice modello SM-G973F), Galaxy S10+ (codice modello SM-G975F), Galaxy Note 10 (codice modello SM-N970F), Galaxy Note 10+ (codice modello SM-N975F). Sono valide anche le varianti 5G.

Una volta inserito il buono nel campo “codice promozionale” sul Samsung Online Shop, oppure dopo aver presentato il codice sconto in cassa nei negozi aderenti, si otterrà uno sconto di 100 per la gamma S10, mentre uno sconto di 150 euro per la gamma Note 10.

Il codice sconto sarà spendibile esclusivamente in unica soluzione, esclusivamente dal destinatario e non potrà quindi essere ceduto a terzi, mentre non sarà spendibile per acquisti effettuati con partita IVA e non sarà cumulabile con altri buono sconto.

Ciascun destinatario potrà prendere parte alla’iniziativa una sola volta e potrà ottenere un solo buono sconto nel corso dell’intera durata della promo, a prescindere dal numero di smartphone Samsung associati al proprio profilo Samsung Members.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.