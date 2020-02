Wind Tre rete fissa: nuova gestione digitale della consegna del modem

L’operatore congiunto Wind Tre ha di recente implementato una nuova modalità di spedizione a domicilio del modem di rete fissa, che permette ai clienti di gestire la consegna in maniera digitale.

Infatti, nelle ultime settimane, i modem inclusi nelle offerte di rete fissa dei brand Wind e 3 Italia stanno beneficiando, in alcuni casi, della nuova presa di appuntamento digitale con il corriere DHL.

Secondo fonti verificate, la nuova modalità di gestione della spedizione è al momento disponibile esclusivamente per le consegne nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

In dettaglio, questa modalità consiste nell’invio di un SMS al cliente, da parte del mittente “DHLWINDTRE”, che contiene un link ad un pagina web dedicata, dove sarà necessario inserire come credenziale di accesso il numero di cellulare sul quale si è ricevuto il messaggio.

Una volta effettuato l’accesso, il cliente in attesa del modem Wind Tre potrà gestire la spedizione in autonomia, ad esempio selezionando la voce “Prenota la consegna”, grazie alla quale si accederà alla pagina dove confermare o modificare l’indirizzo di spedizione, con la possibilità di aggiungere il nominativo presente sul citofono.

Inoltre, dopo aver confermato l’indirizzo di spedizione, il cliente potrà anche scegliere la data di consegna e tramite il tasto “Conferma e prosegui” visualizzerà il riepilogo di ciò che ha inserito.

Nel caso in cui il cliente non dovesse ricevere alcun SMS oppure la prenotazione digitale non venisse completata, l’operatore logistico provvederà comunque a contattare il cliente Wind Tre per definire i termini della consegna.

Per conoscere tutte le novità degli operatori di telefonia, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb e rimanere sempre aggiornati sul mondo della telefonia mobile.

Questa nuova modalità di gestione della consegna non dovrebbe essere valida in caso di sottoscrizione di un contratto in Fibra FTTH, poiché, come già raccontato in dettaglio, dal 10 Gennaio 2019 il modem Fibra viene consegnato dal tecnico contestualmente all’installazione del servizio.

Si ricorda che, attualmente, il modem unico incluso da Wind Tre con le sue offerte di rete fissa, e pubblicizzato anche sui siti dei due brand, è Home&Life Hub (Zyxel VMG8825-B), che con la Fibra FTTH verrà installato sfruttando la porta SFP per moduli ottici.

Il modem è attualmente in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi, oppure, dal 13 Maggio 2019, anche a 11,98 euro al mese per 24 mesi. In caso di disattivazione anticipata non sono previste penali e si pagano solo le rate residue. Per tutta la durata dei 48 o 24 mesi sarà fornita assistenza con sostituzione immediata del modem con uno equivalente. La sostituzione avverrà tramite corriere che consegnerà al cliente il nuovo apparato e procederà al ritiro del modem guasto.

Anteprima MondoMobileWeb. Si ringrazia D. per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.