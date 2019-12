Torna in Vodafone: Special Unlimited con minuti, sms e 50 Giga a 7 euro fino al 19 Dicembre 2019

Da oggi 11 Dicembre 2019 è stata avviata da Vodafone Italia una nuova iniziativa sms winback, rivolta ad alcuni suoi ex clienti, per proporre l’attivazione dell’offerta ricaricabile Vodafone Special Unlimited con 50 Giga, minuti e sms a 7 euro al mese.

Nei giorni scorsi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dopo le segnalazioni di iliad, Altroconsumo e alcuni consumatori, aveva pubblicato la contestazione agli operatori di telefonia mobile Vodafone e Wind Tre che non avevano fornito ai propri potenziali clienti informazioni chiare ed immediate nelle offerte winback.

Vodafone, in una nota ufficiale, aveva risposto così: “Vodafone ha posto in essere molteplici iniziative volte a rendere più consapevole il consumatore di tutte le componenti dell’offerta e dei relativi costi, sin dal primo sms ricevuto, oltre che al momento della sottoscrizione del contratto in negozio. In particolare, gli sms inviati ai clienti destinatari di offerte personalizzate contengono un link attraverso cui il cliente accede direttamente ai dettagli di tutte le componenti dell’offerta e dei costi.

Sul sito web è presente una specifica sezione con tutte le componenti ricomprese nelle offerte ed eventuali costi aggiuntivi. I moduli contrattuali, che vengono sottoscritti in negozio, contengono uno schema di tutte le componenti di servizio incluse e relativi eventuali costi. Vodafone ritiene di aver implementato misure di trasparenza complete ed adeguate, che sono anche state proposte come impegni che l’Autorità non ha voluto accettare, e confida di poter dimostrare la correttezza del proprio operato nelle sedi opportune”.

L’Antitrust italiana (AGCM) ha irrogato sanzioni per un importo di 6 milioni di euro a Vodafone e 4,3 milioni di euro a Wind Tre. L’operatore rosso ricorrerà al Tar del Lazio per dimostrare la correttezza del proprio operato come detto dalla nota stampa.

Il messaggio inviato in data odierna è il seguente: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione è GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 19/12 per attivare l’offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9“.

L’offerta winback Vodafone Special Unlimited prevede ogni mese un pacchetto di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 50 Giga di traffico internet mobile. Il prezzo proposto, in questa ultima campagna SMS winback, è di 7 euro al mese.

Come viene indicato nella pagina dedicata, che si può vedere cliccando nel link dedicato, il costo di attivazione della sim è di 10 euro con 5 euro di credito incluso. Il contribuito di attivazione dell’offerta Special Unlimited è di 0 euro anzichè 6 euro.

Non è obbligatorio l’acquisto di uno smartphone a rate. Nella pagina non viene indicato alcun costo di attivazione aggiuntivo e l’obbligo di attivare il servizio di ricarica automatica (ndr si invitano i lettori di MondoMobileWeb a raccontare la propria esperienza nei commenti).

Come comunicato all’interno del messaggio di invito ricevuto, il cliente interessato ad attivare l’offerta proposta via SMS dovrà recarsi presso un rivenditore Vodafone autorizzato ed acquistare una nuova SIM ricaricabile con contestuale richiesta di portabilità del numero dove ha ricevuto il messaggio entro la data indicata in quest’ultimo, in questo caso entro Giovedì 19 Dicembre 2019.

Il messaggio è stato inviato ad alcuni ex clienti Vodafone, che avevano lasciato il consenso commerciale in precedenza.

In questa iniziativa, non è importante l’operatore di provenienza. Secondo molte testimonianze raccolte nelle precedenti iniziative il messaggio è stato inviato da qualsiasi operatore nazionale (anche ho., l’operatore virtuale di VEI, società controllata dallaa stessa Vodafone).

Il traffico dati incluso è conteggiato a singolo KB consumato. I minuti e gli sms illimitati sono soggetti alle condizioni di uso corretto e lecito come previsto dalle condizioni contrattuali dell’operatore.

Se il cliente non riceve l’sms di invito, nei Negozi Vodafone aderenti, è possibile attivare l’offerta Vodafone Special Unlimited a 7 euro al mese con un costo di attivazione di 12 euro, oltre il costo della SIM.

L’offerta, in versione operator attack, è attivabile fino a nuova comunicazione dai nuovi clienti che provengono da iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (escluso LycaMobile, CoopVoce, ho. e Kena Mobile).

Secondo alcune testimonianze raccolte, la velocità massima che può raggiungere l’offerta ricaricabile Special Unlimited, salvo eventuali altre offerte dati attive, è di 600 Mbps in download se c’è copertura e se il dispositivo è compatibile. Questa velocità massima è stata inserita nelle offerte winback ed etniche attivate dal 16 Giugno 2019.

Con l’addebito su credito residuo, in caso di credito negativo, il cliente potrà usufruire di chiamate e internet senza limiti per 24 ore al costo di 99 centesimi di euro e, se il credito dovesse rimanere insufficiente per altre 24 ore, verranno addebitati ulteriori 99 centesimi di euro per un totale di 1,98 euro. Non è previsto alcun costo finché è attivo il pagamento automatico del rinnovo dell’offerta.

Le offerte tariffarie degli operatori di telefonia possono essere soggette, nel corso del tempo, a modifiche unilaterali. Se queste avvengono, l’operatore avvisa il cliente un mese prima come previsto dalla normativa vigente.

L’attivazione di qualsiasi offerta winback e/o operator attack Vodafone Special comporta l’attivazione automatica dei servizi aggiuntivi Smart Passport+, Giga di Riserva e Rete Sicura.

In caso di superamento della soglia del traffico dati incluso nella SIM la connessione si blocca solo quando si disattiva 1GB di Riserva; altrimenti, il cliente paga 2 euro anticipati ogni 200 Mega fino al rinnovo dell’offerta e fino ad un massimo di 10 euro per 1 Giga.

La segreteria telefonica viene attivata automaticamente. Il costo è di 1,50 euro al giorno, solo nel caso in cui il cliente chiami il numero dedicato all’ascolto della Segreteria Telefonica.

Il servizio Rete Sicura, dopo il primo mese gratuito, si rinnova in automatico a 1,49 euro al mese. In qualsiasi momento sarà possibile disattivare tali servizi accessori tramite l’area fai da te del sito ufficiale dell’operatore o chiamando il numero gratuito 42070 (tasti 3, 9, 7, 2 e 1) dalla propria sim Vodafone. Se il cliente chiede aiuto ad un consulente dovrà pagare 3 euro una tantum.

