iPhone 11 Pro: ritorna disponibile su negozio online di iliad

Nelle ultime ore, il catalogo online degli smartphone Apple iPhone acquistabili con Iliad si è aggiornato, rivelando di nuovo la disponibilità del nuovo iPhone 11 Pro solo nella colarazione grigio siderale. Ritorna disponibile anche il nuovo iPhone 11 128GB.

Il nuovo operatore di rete vende i nuovi iPhone a rate o in un’unica soluzione. Non risulta, per adesso, disponibile il nuovo iPhone 11 Pro Max.

Ecco i prezzi per gli Apple iPhone attualmente disponibili per l’acquisto sul sito Iliad:

Apple iPhone 11 Pro 64GB (Grigio siderale): 31 euro al mese per 30 rate con un anticipo di 249 euro o 1179 euro in un’unica soluzione;

(Grigio siderale): 31 euro al mese per 30 rate con un anticipo di 249 euro o 1179 euro in un’unica soluzione; Apple iPhone 11 Xs 64GB (Grigio siderale): 28 euro al mese per 30 rate con un anticipo di 219 euro o 1059 euro in un’unica soluzione;21:32 06/11/2019

(Grigio siderale): 28 euro al mese per 30 rate con un anticipo di 219 euro o 1059 euro in un’unica soluzione;21:32 06/11/2019 Apple iPhone 11 64GB (Giallo, Nero, Rosso e Viola): 21 euro al mese per 30 rate con un anticipo di 169 euro o 799 euro in un’unica soluzione;

(Giallo, Nero, Rosso e Viola): 21 euro al mese per 30 rate con un anticipo di 169 euro o 799 euro in un’unica soluzione; Apple iPhone 11 128GB (Nero): 23 euro al mese per 30 rate con un anticipo di 189 euro o 879 euro in un’unica soluzione;

(Nero): 23 euro al mese per 30 rate con un anticipo di 189 euro o 879 euro in un’unica soluzione; Apple iPhone XR 64GB (Bianco, Nero): 19 euro al mese per 30 rate con un anticipo di 149 euro o 719 euro in un’unica soluzione;

Nella sezione Smartphone del sito ufficiale dell’operatore, rinnovato alcune settimane fa, è possibile notare che i modelli disponibili all’acquisto sono caratterizzata da una scritta Ordina in rosso, mentre per quelli non disponibili non viene evidenziata alcuna nota relativa all’impossibilità di acquistare alcuni degli smartphone proposti, ma solo la dicitura Indisponibile in grigio.

Per conoscere in tempo reale tutte le novità degli operatori di telefonia mobile, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Per acquistare online un nuovo device Apple con l’operatore, bisogna recarsi nella sezione Smartphone del sito ufficiale iliad per poi, dopo aver scelto il prodotto da acquistare e la modalità di pagamento, pigiare sul pulsante Ordina. Successivamente, si verrà reindirizzati all’interno dell’area personale dove bisognerà accedere per perfezionare l’acquisto.

Tutti i clienti iliad possono acquistare un nuovo smartphone Apple, sia in un’unica soluzione che a rate, con la differenza che la rateizzazione è disponibile solo se si ha una SIM iliad attiva da almeno 3 mesi e ricaricata con addebito automatico tramite carta di pagamento.

Attualmente, non vi è alcuna differenza, a livello economico, tra pagamento a rate e in un’unica soluzione, dato che l’acquisto a rate non presenta sconti rispetto al prezzo indicato in un’unica soluzione.

Per attivare la rateizzazione è necessario inserire i dati di una carta di credito o carta di debito con servizio 3D Secure attivo, in cui verrà addebitato l’anticipo, il costo di spedizione (pari a 10 euro) ed, in seguito, le rate residue.

La consegna avviene, generalmente, entro 5 giorni lavorativi. Tutte le informazioni relative alla data e alle modalità di consegna, saranno comunicate dal corriere tramite email o SMS al cliente iliad.

Tutti gli smartphone acquistati con iliad sono coperti dalla garanzia legale di conformità per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia viene fornita tramite i centri di assistenza autorizzati disponibili su tutto il territorio nazionale.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore, verranno addebitate esclusivamente le rate residue in un’unica soluzione oppure con la stessa cadenza e metodo di pagamento previsto in fase di sottoscrizione del contratto.

Essendo degli acquisti online, è possibile esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di consegna dello smartphone inviando l’apposito modulo attraverso uno dei seguenti canali: posta ordinaria all’indirizzo Iliad Italia S.p.A. Casella Postale 14106, 20146, Milano oppure via Fax dall’Italia o dall’estero al +39 02 30377960.

Si dovrà restituire il dispositivo completo di tutti gli accessori e nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, inviandolo tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: Iliad Italia c/o XPO Logistics, via Casilina Km 48, Loc. Piombinara, 00034 – Colleferro (RM).

Una volta verificate le condizioni dello smartphone, la corrispondenza del codice IMEI e la presenza di tutti gli accessori, verranno rimborsati al cliente tutti gli importi sostenuti entro e non oltre 14 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.