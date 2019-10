Iliad: Apple iPhone 11 esauriti di nuovo e per ora nel magazzino rimangono i modelli precedenti

Cambia ancora una volta la lista degli smartphone Apple acquistabili online, a rate o in un’unica soluzione, tramite il sito dell’operatore Iliad. Ogni volta che il magazzino dello shop online di iliad termina le scorte, indica che il prodotto non è disponibile.

Adesso, infatti, non è più acquistabile di nuovo nessuno dei nuovi iPhone 11, mentre restano disponibili solo alcuni modelli precedenti.

Come raccontato nell’ultimo aggiornamento, Apple iPhone 11 64GB era acquistabile solo in colorazione verde e viola, mentre adesso anche queste varianti risultano indisponibili. Di conseguenza, dato che anche iPhone 11 Pro e Pro Max non sono disponibili, al momento nessuno dei nuovi modelli di iPhone presentati di recente si può acquistare tramite il sito di Iliad.

Sarà necessario aspettare qualche ora o giorno per verificare che qualche modello di iPhone 11 ritorni disponibile.

Si allunga quindi la lista dei dispositivi momentaneamente non disponibili, presenti nella sezione “Smartphone” del sito Iliad: iPhone 11 64GB che sarebbe acquistabile cash, qualora ritornasse disponibile, a 799 euro o in 30 rate mensili da 21 euro con un anticipo di 169 euro, iPhone 11 Pro Max da 64GB a 1.279 euro oppure in 30 rate mensili da 33 euro con un anticipo di 289 euro, iPhone 11 128GB a 879 euro oppure in 30 rate mensili da 23 euro con un anticipo di 189 euro, iPhone 11 Pro 64GB a 1.179 euro oppure in 30 rate mensili da 31 euro con un anticipo di 249 euro, e l’iPhone XR 128GB a 929 euro oppure in 30 rate mensili da 25 euro con un anticipo di 179 euro.

Nel sito non viene evidenziata alcuna nota circa l’impossibilità di acquistare alcuni degli smartphone proposti, ma vi è la sola dicitura Indisponibile che impedisce di procedere all’acquisto.

Come detto, rimangono invece acquistabili solo alcuni modelli precedenti di smartphone Apple, ossia iPhone XR 64GB (solo colorazioni Bianco e Nero), il cui costo è stato recentemente diminuito e iPhone XS 64GB solo in colorazione Grigio Siderale.

Dunque, ecco i prezzi per gli Apple iPhone disponibili al momento per l’acquisto sul sito Iliad:

iPhone XR 64GB : 30 rate mensili da 19 euro con con un anticipo di 149 euro oppure 719 euro in un’unica soluzione;

: 30 rate mensili da con con un anticipo di 149 euro oppure in un’unica soluzione; iPhone XS 64GB: 30 rate mensili da 32 euro con un anticipo di 199 euro oppure 1.159 euro in un’unica soluzione.

Per acquistare online un nuovo device Apple con l’operatore, bisogna recarsi nella sezione Smartphone del sito ufficiale iliad per poi, dopo aver scelto il prodotto da acquistare ed il tipo di pagamento, pigiare sul pulsante Ordina. Successivamente, si verrà reindirizzati all’interno dell’area personale dove bisognerà accedere per perfezionare l’acquisto.

Tutti i clienti iliad possono acquistare un nuovo smartphone Apple, sia in un’unica soluzione che a rate, con la differenza che la rateizzazione è possibile solo se si ha una SIM iliad attiva da almeno 3 mesi e ricaricata con addebito automatico tramite carta di pagamento.

Attualmente, a livello di costo totale, non vi è alcuna differenza tra pagamento a rate e cash, dato che l’acquisto a rate non presenta sconti rispetto al prezzo indicato in un’unica soluzione.

Per attivare la rateizzazione è necessario inserire i dati di una carta di credito o carta di debito con servizio 3D Secure attivo, in cui verrà addebitato l’anticipo, il costo di spedizione (pari a 10 euro) ed, in seguito, le rate residue. La consegna avviene, generalmente, entro 5 giorni lavorativi.

In caso di recesso anticipato o passaggio ad altro operatore, non saranno addebitati costi aggiuntivi, ma si dovranno pagare le rate residue in un’unica soluzione oppure con la stessa cadenza e metodo di pagamento previsto in fase di sottoscrizione del contratto. Con iliad, inoltre, è possibile pagare anticipatamente la rateizzazione, versando l’intero ammontare delle rate residue in un’unica soluzione.

Tutti gli smartphone acquistati con iliad sono coperti dalla garanzia legale di conformità per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia viene fornita tramite i centri di assistenza autorizzati disponibili su tutto il territorio nazionale.

Nessuna notizia ancora su altre marche o sui dispositivi Android da vendere all’interno dello shop online del nuovo operatore di rete.

