Vodafone Promo Cash di Settembre 2019: Xiaomi, Huawei, Honor ed LG a prezzi scontati

A Settembre 2019, Vodafone proporrà delle nuove promo cash per l’acquisto di alcuni smartphone in un’unica soluzione a prezzo scontato, appartenenti a diverse marche.

Le offerte sono dedicate ai nuovi e già clienti Vodafone e quelli qui riportati costituiscono solo degli esempi; è possibile che Vodafone decida di proporre altri smartphone non presenti nella lista oggetto di questo approfondimento.

I dispositivi offerti sono di marca Honor, Xiaomi, Vodafone, Huawei ed LG e appartengono tutti alla fascia di prezzo inferiore ai 300 euro.

Iniziando con gli Honor, Vodafone propone per tutto il mese di Settembre 2019 l’Honor 20 lite al prezzo di 269,99 euro invece di 299,99 euro, ovvero con 30 euro di sconto, e l’Honor 8S a 129,99 euro invece di 139,99 euro, con 10 euro di sconto.

Lo Xiaomi proposto è invece il Redmi 7, venduto al prezzo di 159,99 euro, invece di 169,99 euro.

Passando agli smartphone Vodafone, l’operatore rosso vende in un’unica soluzione il suo Vodafone V10 a 159,99 euro invece di 179,99 euro e il Vodafone N10 a 129,99 euro invece di 139,99 euro.

Il Huawei in lista è il modello Y5 2019, venduto a 129,99 euro invece di 139,99 euro, mentre l‘LG K30 è venduto a 129,99 euro invece di 149,99 euro.

Per la lista in questione, dunque, gli sconti vanno dai 10 ai 30 euro. L’iniziativa Promo Cash di Vodafone sarà valida in tutti i negozi Vodafone aderenti sia per i nuovi che per i già clienti. Si sottolinea che l’acquisto è soggetto alla disponibilità del terminale da parte del rivenditore.

Si tratta in questo caso dell’acquisto in un’unica soluzione, ma Vodafone permette anche di acquistare gli smartphone a rate.

Inoltre, a partire da oggi, Vodafone aggiunge di nuovo alla lista dei device scontati di Happy Black anche il Samsung Galaxy A40. Il nuovo modello dell’azienda coreana è venduto al prezzo di 179,99 euro, contro i 259,99 di listino. In questo caso, però, l’acquisto in un’unica soluzione a prezzi scontati è riservato solo ai clienti iscritti al programma di fedeltà Vodafone Happy Black, che offre anche altri sconti e vantaggi a fronte di un costo mensile di 1,99 euro, con primo mese gratuito.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.