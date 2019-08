Tre All-in Power Digital: 60 Giga, 300 sms e minuti Illimitati a 11,99 euro al mese

Fino al 1° Settembre 2019, salvo eventuali proroghe, Wind Tre per il brand 3 nel mercato consumer della telefonia mobile continua con l’offerta ricaricabile vincolante All-In Power Digital che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 300 sms verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet.

In caso di sottoscrizione successiva di un’offerta internet da casa con lo stesso operatore, ALL-IN Power Digital prevede la navigazione illimitata. In caso di disattivazione dell’abbonamento internet da casa abbinato, il cliente 3 perderà tale beneficio tornando ad usufruire della soglia dell’opzione base.

Rispetto alla versione attivabile nei 3Store, non è previsto alcun costo di attivazione. Il costo mensile di All-In Power Digital è di 11,99 euro al mese. Non è necessario aggiungere 1 euro al mese per navigare in 4G perchè l’opzione 4G LTE è inclusa senza costi aggiuntivi per tutte le offerte attivate dal 1° Aprile al 1° Settembre 2019, salvo proroghe.

Infatti, l’operatore Wind Tre da tanto tempo ha deciso che per navigare in 4G è necessario attivare l’opzione 4G LTE a 1 euro al mese. In promozione a 0 euro al mese fino al 30 Giugno 2019, salvo proroghe, per tutti i nuovi Clienti che eseguono l’attivazione entro il 24 Marzo 2019. Al termine del periodo promozionale l’opzione si rinnoverà al costo di 1 euro al mese, salvo disdetta. Il cliente 3 può disattivare in qualsiasi momento l’opzione 4G e decidere di navigare in 3G.

Il costo mensile avviene tramite l’addebito Carta di Credito o domiciliazione SEPA SDD, incluse le Carte Conto Intesa Sanpaolo, UniCredit, Deutsche Bank, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca Popolare di Sondrio, Poste Italiane (non sono accettate le Carte Prepagate e le Carte Electron).

E’ previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi in caso di sim sciolta, senza obbligo di acquistare a rate un nuovo device. In caso di disattivazione anticipata, verranno addebitati 49 euro.

Le soglie di minuti ed SMS saranno mensili e non cumulabili a differenza delle soglie mensili di internet. Si rinnoveranno alle ore 00:00 ogni primo giorno del mese e saranno disponibili fino alle 23:59 dell’ultimo giorno del mese solare.

Per i nuovi Clienti che attivano ALL-IN Power Digital, l’addebito del primo mese è pari a 6,99 euro e sarà addebitato il mese successivo a quello di attivazione. Per tutti i clienti che, entro 60 giorni dall’attivazione, richiedono la portabilità per un numero che sia stato attivo sulla rete 3 nei sessanta giorni antecedenti la richiesta di MNP, è addebitato un ulteriore importo di 19 euro.

All-in Power possiede soglie mensili di internet che si rinnoveranno alle ore 00:00 di ogni primo giorno del mese solare e i GIGA non consumati potranno essere utilizzati nei mesi successivi grazie all’iniziativa Giga Bank, il servizio che permette di accumulare i propri Giga non utilizzati nell’arco del mese, fino ad un massimo pari al doppio dei Giga erogati mensilmente dall’opzione.

Superate le soglie di minuti, eventuali SMS e traffico Internet si applicherà rispettivamente la tariffa di 29 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta, di 29 centesimi di euro per ogni SMS inviato e 20 centesimi di euro ogni 20 MB anticipati senza scatto di apertura sessione (tariffa valida anche in Roaming GPRS). Il traffico Internet extrasoglia acquistato non potrà essere utilizzato in sessioni separate.

Le soglie di minuti sono valide verso tutti i numeri fissi e mobili ad esclusione delle numerazioni speciali (come servizi premium, charity e numerazioni non geografiche). Le soglie mensili di internet si rinnovano alle ore 00:00 ogni primo giorno del mese solare. I Giga disponibili non includono la navigazione delle pagine 3 App&Store e non abilitano all’utilizzo dei servizi BlackBerry.

L’offerta è valida anche nei Paesi dell’Unione Europea, fino ad un massimo di 4,4 GB al mese per chi spende 10 euro nel mese di riferimento. Oltre tale soglia si andrà incontro ad un sovraprezzo di 0,549 centesimi di euro per ogni MB, fatturato al KB.

L’offerta All-In Power si attiverà dopo la consegna della SIM e il cliente dovrà attendere la ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione e, per tutta la durata contrattuale, non sarà possibile effettuare un cambio opzione. In caso di mancato rispetto del vincolo contrattuale, come già detto, si prevede l’addebito dei restanti 49 euro (salvo eventuali iniziative promozionali).

Le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici, cosi come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, sono soggette a possibili modifiche operate dallo stesso gestore telefonico che le promuove.

La chiamata alla segreteria telefonica è a pagamento ed il suo costo è di 20 centesimi di euro per ogni chiamata indipendentemente dalla durata della chiamata o dall’ascolto dei messaggi. Gli SMS Ricevuta di Ritorno è abilitato all’attivazione della Sim. Il costo è di 15 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Gli SMS di ricevuta di ritorno non eroderanno le soglie SMS disponibili in base al piano tariffario, ma verranno addebitati come costi extra. È possibile disabilitare il servizio attraverso il menù del cellulare a seconda del modello di telefono in possesso. Gli MMS prevedono un costo di 1,12 euro per ogni invio, indipendentemente dal volume dei dati trasmessi.

Il servizio di reperibilità “Ti ho cercato” è abilitato all’attivazione della Sim. Il costo è di 1,50 euro al mese, addebitati solo alla ricezione del primo SMS di notifica nel mese solare. L’addebito è effettuato solo nei mesi di effettiva fruizione del servizio. Per disattivarlo in qualsiasi momento il cliente dovrà digitare la stringa *112# e premere “Invio” o il simbolo verde del telefono.

I clienti che sottoscrivono All-in Power potranno anche usufruire della nuova versione dell’iniziativa Grande Cinema 3, con la quale per tutto il 2019 (salvo proroghe) si usufruisce di uno sconto pari al 50% del valore del biglietto acquistato dall’intestatario della Card 2×1 e di uno sconto pari al 50% del valore del biglietto acquistato dalla persona portata dall’intestatario della Card 2×1, utilizzabile per andare al cinema fino a due volte al giorno, festività incluse.

