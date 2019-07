Torna in Wind: minuti illimitati, 200 sms e 50 Giga a 9,99 euro al mese entro 22 Luglio 2019

Dal 16 al 22 Luglio 2019, salvo eventuali proroghe, per alcuni ex clienti Wind Tre, che avevano lasciato i consensi commerciali in precedenza, parte una nuova iniziativa dedicata ad un target di Clienti appositamente selezionato per attivare l’offerta All Inclusive Special 50 a 9,99 euro al mese.

I potenziali nuovi clienti saranno invitati a recarsi presso un Negozio Wind autorizzato per attivare l’offerta tariffaria All Inclusive Special 50 a 9,99 euro al mese come viene specificato nel testo del SMS.

L’offerta ricaricabile Wind All Inclusive Special 50 si rinnova in automatico ogni mese, salvo disdetta, e prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico internet mobile, al costo di 9,99 euro al mese.

E’ previsto un costo di attivazione di 11,99 euro invece di 26,99 euro per sim attiva 24 mesi. In caso contrario i 15 euro saranno addebitati sul credito residuo. Il costo di una nuova sim è di 10 euro con 0,01 euro di credito telefonico incluso, salvo eventuali promozioni locali.

Il cliente Wind dovrà richiedere la portabilità del numero sul quale ha ricevuto il contatto SMS su nuova SIM Ricaricabile.

L’offerta tariffaria a 9,99 euro al mese sarà disponibile anche per alcuni ex clienti Wind che non hanno ricevuto l’SMS che li invitava ad attivare l’offerta All Inclusive Special 50 a 9,99 euro al mese, nelle campagne sms winback precedenti.

Infatti da oggi 16 Luglio 2019 con Wind, secondo alcune informazioni raccolte da MondoMobileWeb, l’iniziativa All Inclusive Special 50 è stata allargata anche ad un nuovo target di Clienti appositamente selezionato.

Superati i GIGA disponibili la navigazione verrà bloccata. Le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici possono essere modificate dallo stesso gestore come previsto dalla normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

L’offerta è compatibile con la promo Porta i tuoi amici. E’ compatibile con la SIM 100 Giga con l’offerta Fibra e Internet da Fisso di Wind. Non è compatibile con il servizio standard di rateizzazione Telefono Incluso, con le offerte di autoricarica Pieno Wind e con tutte le opzioni che includono un bonus valido in Italia e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e GIGA ad eccezione delle offerte Optional + SMS, + GIGA, GIGA Max Limited Edition, Giga International, Internet 20 e 50 GIGA, Smartphone Box, Smartphone Box Plus, Giga per te.

Le offerte non includono, nel bonus Voce, le videochiamate, le chiamate in Roaming Internazionale al di fuori dell’Unione Europea, le chiamate Dati/fax, le chiamate dirette verso numerazioni di gestori esteri e le chiamate a tariffa speciale. Le offerte non includono, nel bonus SMS, i messaggi inviati in Roaming internazionale al di fuori dell’Unione Europea e verso numerazioni di gestori esteri, i messaggi speciali che iniziano con il carattere * (asterisco), i messaggi dei servizi di informazione e intrattenimento, i messaggi di notifica, i messaggi verso indirizzi e-mail, fax e numeri Wind Tandem & SMS.

Il servizio di reperibilità Sms MyWind è incluso nell’offerta Wind All Inclusive Special 50. L’offerta All Inclusive Special 50 si può utilizzare anche nei Paesi dell’Unione Europea. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286, l’utilizzo del volume di dati, alle stesse condizioni nazionali, è consentito fino ad un quantitativo massimo nel mese di riferimento, consultabile sul sito ufficiale dell’operatore.

Oltre tale tetto massimo, Wind può applicare il sovrapprezzo previsto ai sensi e con le modalità previste della regolamentazione 2016/2286, pari a 0,549 cent/MB, addebitato a KB, IVA inclusa fino al 31 dicembre 2019.

Il traffico voce delle offerte ricaricabili Wind non includono quello effettuato in roaming internazionale (escluso i Paesi dell’Unione Europea), le chiamate verso numerazioni a tariffa speciale e le chiamate dati fax e verso numerazioni di operatori esteri. Il traffico dei bonus non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. Per utilizzare le offerte Wind il credito principale non deve essere mai inferiore o uguale a 0 euro.

I GIGA inclusi nelle offerte sono utilizzabili alla massima velocità disponibile. Il traffico Internet incluso è valido solo per le connessioni sviluppate sotto copertura 4G LTE, HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS a esclusione delle connessioni GSM e del traffico effettuato da punto di accesso blackberry.net.

Anteprima MondoMobileWeb. Si ringrazia Davide per la segnalazione.

