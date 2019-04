Wind regala uno sconto di 10 euro presso Auchan e Simply con il WinDay del 29 Aprile 2019

Oggi 29 Aprile 2019 è il quarto appuntamento settimanale col premio del lunedì del programma di fedeltà WinDay creato da Wind Tre per i suoi clienti Wind di linea mobile. Il premio di oggi, per alcuni clienti, sono 10 euro di sconto presso i supermercati Auchan e Simply rispettando alcune condizioni.

Lo sconto di 10 euro sarà valido solo su una spesa minima di 60 euro e solo se si possiede la carta fedeltà “LaTuaCard“. La promozione è valida esclusivamente nel weekend del 4 e 5 Maggio 2019 in tutti i punti vendita con le insegne Auchan, Auchan Supermercato, My Auchan, IperSimply, Simply, Punto Simply, Simply City. Sono esclusi i punti vendita IperSimply, Simply, Punto Simply, Simply City di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Trentino.

Per partecipare il cliente Wind deve scaricare e installare l’app, registrarsi e accedere all’App MyWind e poi registrarsi gratuitamente al programma fedeltà WinDay.

Se il cliente Wind intende richiedere il regalo dovrà cliccare su “Richiedi il Regalo” nella sezione WinDay dell’app ufficiale MyWind dopodiché riceverà un file con un codice a barre nell’email indicata in fase di registrazione al programma gratuito WinDay.

E’ possibile visualizzare il codice a barre (coupon) direttamente all’interno dell’App MyWind nella sezione My WINDAY, dove è presente anche uno storico di tutti i premi precedenti.

Per aderire alla promozione il consumatore deve avere la carta fedeltà gratuita LaTuaCard di proprietà La Tua Card Srl del gruppo Auchan. E’ importante sapere, che quando si richiede la carta, il cliente può dare i suoi dati per finalità di marketing a soggetti terzi tra cui società controllanti o controllate e collegate del gruppo Auchan e aziende partner commerciali, che producono o commercializzano beni o servizi attinenti ai servizi richiesti nell’ambito delle seguenti categorie merceologiche: telefonia e internet, trasporti, servizi assicurativi, bancari e finanziari, beni di primo consumo, automotive, energia, elettronica, alimentari.

LaTuaCard nel suo sito ufficiale dichiara: “Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’articolo 6.1.a del GDPR e richiede il suo consenso. Il conferimento dei suoi dati per le finalità di cui al presente punto è facoltativo. Il mancato conferimento dei suoi dati per tali finalità e il suo mancato consenso non pregiudica la conclusione del contratto ma potrebbe limitare l’erogazione dei servizi da parte dei Terzi sopra menzionati o l’impossibilità di realizzare la finalità indicata.“

Lo sconto di 10 euro è cumulabile con le promozioni attive in supermercato, deve essere speso in un’unica soluzione e non può essere abbinato ad altri voucher o gift card. Ulteriori informazioni e regolamento dell’iniziativa presso i box accoglienza dei punti vendita aderenti.

Il programma di fidelizzazione WinDay, che prende il nome dall’unione delle parole Wind e Day, offre ogni settimana dei regali o delle iniziative rivolti ai clienti Wind di linea mobile. Nello specifico, gli eventi sono suddivisi in base ai giorni della settimana.

Tutti i lunedì, WinDay regalerà buoni sconto per lo shopping, Giga di traffico internet o minuti di telefonate, che potranno essere riscattati completando un semplice gioco.

Per adesso ha offerto degli sconti in partnership con altre grandi aziende (Lotto, Giunti, Auchan), ma non è escluso che presto possa offrire anche dei Giga o Minuti temporanei e gratuiti per i suoi clienti, come comunicato dalla stessa azienda di telecomunicazioni.

Ogni mercoledì sarà possibile partecipare al concorso settimanale che mette in palio premi sempre diversi ogni settimana, con possibilità di vincita immediata (instant-win).

Da Giovedì fino a Domenica, tutti i clienti Wind iscritti al nuovo programma potranno richiedere un voucher 4 per 2 per acquistare quattro biglietti per il cinema al prezzo di due. Il voucher potrà essere utilizzato in qualsiasi giorno della settimana, anche nei weekend. Per ottenerlo, sarà sufficiente selezionare il cinema tra quelli aderenti e richiedere un voucher per il film in programmazione che si è scelto di vedere.

