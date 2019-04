TIM International Senza Limiti: dal 15 Aprile 2019 nuovo prezzo a 11,99 euro al mese

Dal 15 Aprile 2019, salvo eventuali cambiamenti, tutti i nuovi clienti TIM ricaricabili con codice fiscale straniero, potranno attivare la nuova TIM International Senza Limiti con minuti e Giga illimitati per le Chat, 300 minuti verso l’Estero e 30 Giga di internet a 11,99 euro al mese.

Il nuovo prezzo aumenterà da 9,99 euro al mese a 11,99 euro al mese solo per le nuove attivazioni.

Secondo alcune indiscrezioni la nuova TIM International Senza Limiti prevederà, al costo mensile di 11,99 euro l’addebito su credito residuo o con addebito su carta di credito, conto corrente, carte conto prepagate. Il costo di attivazione è di 5 euro.

Attualmente, le attuali offerte TIM International con addebito su credito residuo, si attivano sia online, cliccando sul tasto ATTIVA, che presso i negozi TIM; mentre se si sceglie di rinnovare con addebito su carta di credito o conto corrente è necessario recarsi presso i punti vendita TIM. Inoltre, addebitando l’offerta su carta di credito, conto corrente o carte prepagate, sarà attivato automaticamente il servizio TIM Ricarica Automatica.

I 300 minuti verso l’Estero saranno validi per chiamare i seguenti Paesi: Cina, India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro. Per i Paesi non inclusi nei minuti internazionali e per i minuti eccedenti il pacchetto di offerta verranno applicati le tariffe del piano TIM International Base.

Al superamento dei Giga inclusi nel bundle mensile e in assenza di altre opzioni dati, se non si dovesse disattivare il Giga di Scorta (che permette di navigare a 1,90 euro ogni 200 megabyte, fino ad un massimo di 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 euro) la navigazione Internet verrà bloccata.

I minuti di traffico nazionali inclusi nell’offerta saranno validi per il traffico in Italia e Roaming nei Paesi UE con un massimo 5 Giga del totale incluso nell’offerta validi anche nei Paesi Europei. Oltre i 5 Giga in Roaming UE, il costo sarà di 0,549 centesimi di euro con tariffazione a scatti di 1KB.

Per le offerte con chiamate illimitate, TIM ricorda che il consumatore è tenuto ad utilizzare l’offerta secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dell’offerta per comunicazione interpersonale; si presume un uso non conforme a buona fede il superamento di 10.000 minuti di chiamate ogni rinnovo.

La navigazione senza limiti di Giga sulle chat sarà valida in Italia, se disponibili MB sulla linea, e solo per l’utilizzo da smartphone e tablet sulle principali piattaforme: Whatsapp, Skype, Facebook Messenger, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat. Non sarà incluso Il traffico dati dovuto alla visualizzazione di link esterni (ad esempio, video, oggetti) o ad eventuali banner pubblicitari.

Le tariffe agevolate verso l’Estero si applicano fino a 1000 minuti ogni mese e sono a scatti anticipati di 60 secondi, con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro.

MondoMobileWeb ricorda che le offerte a tempo indeterminato di tutti i gestori telefonici possono essere modificate dallo stesso gestore come previsto dall’articolo 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

I contenuti non utilizzati al termine del periodo andranno persi. L’offerta si rinnoverà automaticamente ogni mese salvo disattivazione, che si potrà richiedere in qualsiasi momento.

Anteprima MondoMobileWeb. Si ringrazia Alessandro per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

