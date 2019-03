Youtube offre 4 mesi gratuiti del suo abbonamento Premium ai possessori di Samsung Galaxy S10

Youtube ha deciso di proporre 4 mesi gratuiti di Youtube Premium ai possessori di Samsung Galaxy S10, per offrire loro accesso gratuito, ininterrotto e senza pubblicità a tutti i contenuti di Youtube e al servizio di streaming musicale Youtube Music.

E’ quanto reso noto da Youtube stesso, nelle pagine ufficiali del suo sito. Lo scopo, sostiene Youtube, è quello di far provare gli utenti un’esperienza completa senza pubblicità attraverso lo schermo HDR10+ del nuovo Samsung Galaxy S10. Inoltre, il servizio Youtube Premium permette la riproduzione background: sarà dunque possibile bloccare il telefono e continuare a sentire l’audio del video o del pezzo selezionato, mentre nella versione classica di Youtube lo streaming viene interrotto una volta chiusa l’app o bloccato il dispositivo.

Youtube Premium offre anche la possibilità di scaricare i video, sfruttando in questo caso, come suggerisce il comunicato dell’azienda, il modulo Wi-Fi 6 di Galaxy S10.

I 4 mesi gratuiti saranno disponibili solo per gli utenti che non sono già iscritti a Youtube Premium Youtube Music Premium o Google Play Music, e che non lo siano stati in passato, nemmeno con un periodo di prova. In altri termini, i 4 mesi gratuiti vengono offerti come una lunga free-trial a utenti che non abbiano mai sperimentato prima il servizio in questione.

Si sottolinea che al termine del periodo gratuito, la sottoscrizione procederà con l’applicazione del prezzo standard, a meno che non venga annullato l’abbonamento nella pagina dedicata. L’offerta può essere riscattata entro il 31 Marzo 2020.

L’offerta è disponibile per gli utenti con Samsung Galaxy S10 nelle seguenti nazioni: Stati Uniti, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada (eccezion fatta per il Quebec), Cile, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Perù, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ukraina e Regno Unito.

Youtube annuncia inoltre che anche Galaxy Fold e Galaxy TAB S5e offriranno un abbonamento gratuito di 4 mesi per Youtube Premium, quando saranno commercializzati. Inoltre, tutti gli utenti di altri prodotti Samsung potranno attivare il proprio dispositivo dal 20 Febbraio 2019 al 29 Febbraio 2020 per ottenere 2 mesi gratuiti, negli stessi Paesi validi per i Galaxy S10.

