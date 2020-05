su Samsung Riparti con un nuovo suono: Galaxy Buds+ in omaggio con una nuova promo dal 18 Maggio 2020

Dal 18 Maggio al 7 Giugno 2020 Samsung lancerà una nuova operazione a premi denominata “Riparti con un nuovo suono” che permetterà di ricevere Samsung Galaxy Buds+ in omaggio se il consumatore decide di acquistare alcuni nuovi smartphone Samsung Galaxy in modalità cash o in rateizzazione nei punti vendita aderenti.

Per ricevere gli auricolari Samsung Galaxy Buds+, valore commerciale di 169 euro (iva inclusa), il consumatore dovrà acquistare un nuovo Samsung Galaxy Note 10 lite o Note 10+ o S10 128GB o S10+ 128GB, S20 4G, S20 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20+ 4G, Tab S6 o Tab S6 Lite e registrarsi sul sito Samsung Members nella pagina dedicata “Riparti con un nuovo suono“.

Per poter registrare l’acquisto o il noleggio del terminale, insieme alla prova di prenotazione, il cliente dovrà compilare un apposito modulo (presente sul sito Samsung Members dal 18 Maggio al 30 Giugno 2020) inserendo i propri dati personali e di contatto, l’IMEI e la data di acquisto o noleggio del prodotto con relative foto che certificano il tutto, compresa quella della prova di prenotazione. Saranno validi gli acquisti dal 18 Maggio 2020.

Inseriti tutti i dati richiesti, bisognerà cliccare sul pulsante CONFERMA, cosi da confermare la volontà di aderire all’operazione. Una volta completata la registrazione, il consumatore riceverà un’e-mail di partecipazione contenente il numero d’ordine legato alla propria richiesta.

I termini, le condizioni ed eventuali limitazioni nonchè il regolamento completo saranno disponibili su una pagina dedicata del sito Samsung Members.

Per ogni prodotto acquistato il cliente potrà ricevere un solo premio. Si precisa che i clienti potranno richiedere fino ad un massimo di 2 premi a fronte dell’acquisto di altrettanti prodotti.

Il premio offerto, oltre a non essere commerciabile, non può essere sostituito o rimborsato né convertito in denaro o ceduto a terzi.

