su Scelte di classe, il Cinema a scuola: iniziativa in collaborazione con TIMVISION

Nessun commento su Scelte di classe, il Cinema a scuola: iniziativa in collaborazione con TIMVISION

Alice nella città, insieme a TIMVISION, lancia l’iniziativa “Scelte di classe. Il Cinema a scuola”, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Il progetto offrirà sia un corso di formazione di 18 ore rivolto ai docenti che la possibilità di accedere ad una libreria di contenuti su Tim Vision, la quale sarà ampliata da nuovi titoli e consigli di visione da parte di critici e formatori.

Il progetto che vede il supporto del MIUR e del MIBAC, prevede l’utilizzo del web come strumento didattico di visione e di approfondimento, oltre a fornire ai docenti degli incontri registrati che saranno inseriti nella sezione apposita.

La formazione dei docenti è volta a garantire relazione, esercizio della parola, buone pratiche e lo scambio di idee, al fine di costruire un format legato al rilancio della Media Literacy anche al termine dell’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa Scelte di classe si svolge in maniera circolare prevedendo le fasi di scelta, visione, risposta e condivisione, in cui ogni azione è strettamente correlata con la precedente, volendo così stimolare un avvicinamento al cinema, anche rispetto alle materie curriculari.

Ogni film presente nella piattaforma sarà infatti raccontato attraverso una scheda critica, arricchita nel tempo da sequenze, prolungamenti, video recensioni e bibliografie. I film saranno organizzati per fasce di età (8-10, 11-13, 14-16, over 16), e saranno presenti film d’animazione, opere contemporanee, documentari e cinema classico.

I contenuti sono selezionati da Alice nella città per presentare un’ampia varietà di generi, temi e culture. Il progetto, si suddivide in tre moduli, ognuno dei quali sarà dedicato ad un macro tema spazio, tempo, punto di vista in cui sono declinati gli aspetti che definiscono il linguaggio audiovisivo.

I film che compongono i diversi percorsi tematici di visione sono cinque: tre visibili in streaming su piattaforma e due negli appuntamenti della sala virtuale, dove i ragazzi potranno interagire commentando e condividendo il proprio pensiero con i tutor e gli educatori che supporteranno la discussione.

Oltre alla piattaforma Scelte di classe, realizzata grazie alla collaborazione di MYmovies.it e di TIMVISION, sarà disponibile anche la Sala Web, un’aula virtuale dalla capacità massima di 500 studenti.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.