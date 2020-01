su iliad: nuove simbox in arrivo a Lecco ed Avezzano dopo le installazioni in alcuni Carrefour Sicilia

Nessun commento su iliad: nuove simbox in arrivo a Lecco ed Avezzano dopo le installazioni in alcuni Carrefour Sicilia

Iliad ha deciso di installare nuovi distributori automatici di SIM, denominati SIMBOX, dove è possibile acquistare in autonomia le nuove sim ricaricabili iliad con le loro attuali offerte tariffarie in commercio: iliad Giga 50 a 7,99 euro al mese, iliad Giga 40 a 6,99 euro al mese e iliad Voce a 4,99 euro al mese.

Grazie all’accordo anche con Carrefour Sicilia Master Franchising del gruppo CDS spa, iliad ha deciso di installare 6 nuovi corner a Dicembre 2019 in alcuni supermercati Carrefour di Palermo, Trapani e Caltanisetta.

Sabato 21 Dicembre 2019 sono stati installati i seguenti corner: Carrefour Market Palermo Bernini in Via G. L. Bernini 53 a Palermo; Carrefour Market Palermo Castelforte in Via Castelforte 101 a Palermo; Carrefour Market Palermo Russo in Via Domenico Russo 21 a Palermo; Carrefour Express Palermo Orsini in Via Vincenzo Orsini, 15 a Palermo; Carrefour Market Trapani in Via Francesco De Stefano a Trapani.

Invece Venerdì 31 Dicembre 2019 è stato installato il nuovo corner all’interno del Carrefour Market di Via Salvo D’Acquisto a Caltanisetta.

Dalla settimana prossima saranno installati due nuovi corner: lunedì 13 gennaio 2020 al Centro Commerciale Meridiana di Lecco in Lombardia e mercoledì 15 gennaio 2020 al Centro Commerciale I Marsi di Avezzano (AQ) in Abruzzo.

Si ricorda che tramite le SIMBOX Iliad presenti nei corner, i nuovi clienti dell’operatore possono attivare autonomamente una nuova SIM, con o senza contestuale richiesta di portabilità del proprio numero da altro operatore nazionale. E’ possibile anche attivare un nuovo numero e poi successivamente richiedere la portabilità (MNP) su SIM attiva dalla propria area clienti Iliad, senza bisogno di recarsi in un punto vendita.

Da oltre un anno, il nuovo cliente può attivare una delle tre offerte tariffarie proposte dall’operatore: Iliad Giga 50 (ecco il link diretto) con 50 Giga, minuti ed SMS illimitati a 7,99 euro al mese; Iliad Giga 40 con 40 Giga, minuti ed SMS illimitati a 6,99 euro al mese; Iliad Voce (ecco il link diretto) con 40 Mega, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese.

Per conoscere in tempo reale tutte le novità degli operatori di telefonia mobile, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

Il costo di attivazione, che si può pagare esclusivamente con carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard o tramite carta prepagata (Poste Pay, Bancomat, etc.), include il costo di una nuova SIM Iliad pari a 9,99 euro al quale aggiungere il prezzo del primo mese anticipato per un costo complessivo di 17,98 euro per l’offerta Giga 50, 16,98 euro per Giga 40 e 14,98 euro per Voce.

Le due offerte Iliad Giga prevedono anche minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali. In dettaglio, sono previste chiamate senza limiti verso numeri di rete fissa e mobile di Canada e Usa, ma anche minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa di Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.