CoopVoce Top 20: minuti illimitati, 1000 sms e 20 Giga a 8 euro al mese

Dal 21 Novembre 2019 al 15 Gennaio 2020 tutti i nuovi e già clienti CoopVoce potranno attivare la nuova offerta ricaricabile Top 20 a 8 euro al mese. L’offerta prevede ogni mese, in territorio nazionale e in territorio dell’Unione Europea, 20 GIGA di traffico internet in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso numeri fissi e mobili.

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito.

L’offerta tariffaria ha un costo di 8 euro al mese e si rinnova automaticamente ogni mese. Se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta è sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro 30 giorni, altrimenti verrà disattivata.

In caso di sospensione il traffico voce e SMS è tariffato secondo le condizioni del piano tariffario, mentre il traffico internet è inibito. I nuovi clienti devono sostenere il costo iniziale di 10 euro con 5 euro di traffico incluso per l’acquisto della nuova sim ricaricabile. E’ necessario effettuare una prima ricarica di almeno 5 euro per utilizzare l’offerta.

L’offerta Top 20 nello stesso periodo è attivabile anche dai già clienti a 9 euro, che verranno scalati dal credito residuo della SIM insieme al canone del primo mese. L’uso del servizio è personale, secondo quanto previsto dall’articolo 4 delle condizioni generali di contratto.

L’offerta è disponibile sia nel territorio nazionale che in tutto il territorio dell’Unione Europea, secondo il regolamento Roaming Like at Home. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte.

I Minuti, Sms e Giga inclusi di CoopVoce Top 20 non utilizzati entro la scadenza mensile andranno persi e non sarà possibile utilizzarli in aggiunta a quelli previsti per il mese successivo.

Sarà possibile anticipare il rinnovo dell’offerta dall’app CoopVoce, dall’Area Clienti del sito dell’operatore, chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688 o il Servizio Clienti 188 o ancora inviando un SMS con scritto RINNOVA TOP 20, in caso di esaurimento di minuti, SMS o giga prima della data di scadenza della soglia mensile, corrispondendo il canone mensile.

L’offerta si potrà disattivare in qualunque momento dall’app CoopVoce, dall’Area Clienti del sito dell’operatore, chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688 o il Servizio Clienti 188, il cliente riceverà un SMS di conferma di avvenuta disattivazione ed entro 48 ore dalla disattivazione della promozione sarà disattivato anche il servizio 4G.

Non è escluso che non sia l’unica novità di CoopVoce della settimana prossima. Se ci saranno ulteriori sviluppi, MondoMobileWeb cercherà di informarvi come sempre.

Per conoscere tutte le novità della telefonia mobile in Italia, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati.

CoopVoce è un operatore di rete mobile virtuale (MVNO) attivo dal 2007 e nato dall’accordo tra Coop Italia e TIM, del quale utilizza la rete GSM/UMTS/LTE per l’erogazione del servizio. Le offerte sono disponibili esclusivamente in versione prepagata, sia per i privati che per i professionisti con partita IVA. Prossimamente diventerà operatore FULL MVNO.

Le sue offerte sono disponibili esclusivamente in versione prepagata, sia per i privati che per i professionisti con partita IVA, e sono attivabili nei punti vendita Coop che aderiscono all’iniziativa. In alcuni periodi dell’anno sono attivabili anche con spedizione a domicilio tramite una convenzione con Poste Italiane. Per esempio in questo periodo è possibile ricevere la propria SIM direttamente a casa.

Fino al 20 Novembre 2019 è disponibile l’offerta ChiamaTutti Enjoy che prevede 10 Giga in 2G, 3G, 4G, 1000 minuti verso tutti i numeri nazionali e 1000 sms verso tutti i numeri nazionali a 7,50 euro al mese.

In alternativa nei punti vendita Coop delle cooperative Coop Liguria, NovaCoop Piemonte, Coop Lombardia e Coop Vicinato Lombardia è possibile attivare ChiamaTutti Extra che prevede 30 Giga, minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali a 10 euro al mese.

Per i nuovi clienti che attivano un nuovo numero o che richiedono contestualmente la portabilità mantenendo il proprio numero, il costo di attivazione è gratuito, mentre i già clienti dovranno pagare un costo una tantum di 9 euro. ChiamaTutti Extra, salvo eventuali cambiamenti, è attivabile fino al 20 Novembre 2019 dai già clienti dall’App CoopVoce.

In una recente intervista a MondoMobileWeb, Massimiliano Parini, responsabile di CoopVoce sin dalla sua fondazione, è stato rivelato che l’operatore diventerà FULL MVNO nel corso del 2020, gestendo dunque in autonomia la sua struttura tecnologica, le numerazioni e le sue SIM.

La tariffa base a consumo di CoopVoce attivata di default è SuperFacile Coop che prevede un costo di 12 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali con uno scatto alla risposta di 12 centesimi, tariffazione a scatti anticipati di 30 secondi. Sms a 12 centesimi di euro verso tutti. In qualsiasi momento, salvo eventuali cambiamenti, sarà possibile cambiare piano base a consumo in Veloce Coop che prevede un costo di 17 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta e tariffazione a consumo effettivo. Il primo cambio del piano tariffario base è gratuito, per i successivi è previsto un costo di 5 euro.

Anteprima MondoMobileWeb

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale mondomobileweb di Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook, Instagram e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.