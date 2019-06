su Vodafone: lanciata anche in Spagna la rete 5G inclusa in alcune offerte. Copertura in 15 città

Nella giornata di oggi, Vodafone ha ufficialmente lanciato il suo 5G in cinque città italiane. Ieri, 15 Giugno 2019, anche Vodafone Spagna ha attivato la sua rete commerciale 5G in ben quindici città. Anche in questo caso, il servizio sarà incluso in alcune offerte.

Il lancio dei servizi 5G è avvenuto contestualmente a Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Malaga, Saragozza, Bilbao, Vitoria, San Sebastian, La Coruna, Vigo, Gijon, Pamplona, Logrono e Santander. La copertura raggiunge circa il 50% della popolazione delle città indicate, ma verrà progressivamente aggiornata nel corso dei mesi.

Nel suo comunicato stampa ufficiale, Vodafone Spagna ha annunciato che attualmente i clienti potranno beneficiare di una velocità fino a 1 Gbps, per poi raggiungere i 2 Gbps entro la fine dell’anno, arrivando a moltiplicare la velocità della rete 4G fino a dieci volte.

Anche in Spagna, alcune offerte dispongono del servizio di navigazione in 5G già incluso nel prezzo e i primi dispositivi compatibili con la nuova rete sono già acquistabili. Nello specifico, le offerte Vodafone Ilimitada Total da 49,99 euro al mese e Vodafone One Ilimitada Total da 109,99 euro al mese permetteranno di ottenere traffico dati illimitati sulla rete 5G. I terminali offerti sono quelli disponibili anche in Italia, ovvero Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G e Xiaomi Mi Mix 3 5G, venduti a prezzi compresi tra i 19,99 e i 29,99 euro al mese, con pagamenti a rate fino a 36 mesi.

Inoltre, Vodafone ha ufficializzato un accordo con Hatch, la piattaforma finlandese di cloud gaming in 5G che permetterà agli utenti Vodafone in Spagna di giocare senza download e annunci a un catalogo di oltre 150 giochi per smartphone al prezzo di 6,99 euro al mese per un anno.

Ancora una volta, Vodafone ha ricordato che nel corso dell’estate sarà disponibile anche la copertura 5G in roaming nel Regno Unito, in Germania e in Italia.

Si ricorda che il 5G di Vodafone in Italia è stato lanciato nella giornata odierna, a Milano e 28 comuni dell’area metropolitana, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Entro il 2021, l’azienda mira a coprire in Italia circa 100 città.

