su iliad ricerca un Radio Network Optimization Engineer per la città di Milano

Oggi, 4 Aprile 2019, iliad ha pubblicato una nuova offerta di lavoro, nella sezione dedicata del proprio sito, relativa alla ricerca di un Radio Network Optimization Engineer per la città di Milano con contratto a tempo indeterminato.

La figura ricercata, si occuperà dell’ottimizzazione e ingegnerizzazione della rete secondo le linee guida e gli obiettivi definiti dal responsabile del Radio Network Engineering Team e sarà, allo stesso tempo, responsabile della conduzione di attività di ottimizzazione, progettazione e ingegnerizzazione della rete volte a migliorare le prestazioni della stessa e la user experience.

In particolare, la risorsa dovrà occuparsi di supervisionare la prestazioni della rete tramite KPI (Key Performance Indicator) e analisi statistiche su base giornaliera (accessibilità, mantenimento e qualità del servizio) con report delle prestazioni di rete, campagne di benchmarking, analisi dei drive test e audit dei parametri della rete radio.

Inoltre, dovrà eseguire tecniche di ottimizzazione sito per sito (cambio dei tilt meccanico/elettrico, cambio azimuth, impostazione delle potenze di trasmissione, analisi della lista delle adiacenze, etc.), valutando e adottando anche nuovi metodi e tecnologie al fine di garantire prestazioni ottimali in termini di prestazione, funzionalità e test della rete.

Tra i requisiti necessari per svolgere questa mansione, figurano l’approfondita conoscenza degli standard 3GPP (incluso 5G), in particolare di quelli relativi alla RAN, nuove roadmap tecnologiche e delle strategie di rete.

E’ richiesta anche una conoscenza tecnica dettagliata delle architetture di reti mobili (WCDMA, LTE e 5G), interfaccia radio, parametri e servizi oltre ad una maturata esperienza relativa agli strumenti di drive test e post analisi (TEMS, Diversity Benchmarker).

Il candidato ideale, inoltre, deve aver maturato un’esperienza nel ruolo specifico o analogo da 2 a 4 anni con un massimo di 8 anni di esperienza professionale alle spalle. In più, sono richiesti eccellenti capacità comunicative e relazionali, Master in Ingegneria o equivalente e disponibilità a viaggiare in tutta Italia.

Per quanto concerne le competenze linguistiche, infine, la risorsa ricercata deve essere madrelingua italiana con una buona conoscenza dell’inglese, mentre il francese è considerato un plus.

