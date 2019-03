Rete radio iliad: si ricerca un responsabile Radio Network Optimization

L’operatore telefonico mobile Iliad è alla ricerca di personale per ricoprire la posizione lavorativa di Radio Network Optimization Team Leader, nella sede di Milano con contratto a tempo indeterminato.

La ricerca in questione, che segue quella di Field Technician in Trentino e in Friuli, è stata ufficializzata da Iliad, nella giornata di oggi Lunedì 4 Marzo 2019.



La risorsa in questione entrerà a far parte del team di Radio Network Engineerin, e nello specifico ricoprirà il ruolo di responsabile del team di Radio Network Optimization della rete Iliad per tutta la Penisola, occupandosi appunto dell’ottimizzazione e ingegnerizzazione della rete, facendo riferimento alle linee guida e agli obiettivi dettati dal responsabile del Radio Network Engineering Team.

Avrà la piena responsabilità su attività abbastanza complesse e atte al miglioramento delle prestazioni della rete e dell’esperienza degli utenti, come, ad esempio, la verifica giornaliera delle statistiche della rete radio 3G, 4G, 5G, la supervisione delle prestazioni della rete mediante i KPI/KQI e l’analisi delle statistiche di rete intese come accessibilità, mantenimento e qualità del servizio.

Altre mansioni previste per il Radio Network Optimization Team Leader sono: la gestione delle attività di ottimizzazione mediante report sulle prestazioni di rete, campagne di benchmarking e analisi dei drive test, lo svolgimento di particolari tecniche di ottimizzazione sito per sito per garantire elevate prestazioni, la creazione e gestione di report per lo stato e le prestazioni della rete, la valutazione e l’eventuale adozione di nuove tecnologie e metodologie relative all’ottimizzazione della rete radio, e la definizione di adeguati processi e procedure per il monitoraggio, l’ottimizzazione e le attività di ingegneria. Ultimi, ma non per importanza, sono la supervisione e la guida del lavoro degli ingegneri RNO e la risoluzione di eventuali reclami relativi ai servizi, pervenuti da parte degli utenti.

La risorsa deve possedere un’approfondita conoscenza degli standard 3GPP (incluso 5G), sopratutto di quelli relativi alla RAN, delle strategie di rete, delle architetture di reti mobili (WCDMA, LTE e 5G), interfaccia radio, parametri e servizi. E’ anche necessaria però la conoscenza ed esperienza di strumenti di drive test e post analisi (come ad esempio TEMS, Diversity Benchmarker).

Il candidato deve inoltre disporre di eccellenti capacità comunicative e relazionali, oltre che di leadership, un’esperienza nel ruolo specifico o in ruoli analoghi tra i 3 e i 5 anni, disponibilità a viaggiare in tutta Italia, e una conoscenza dell’Inglese e del francese, che costituisce un plus. E’ necessario un Master in Ingegneria o equivalente.

