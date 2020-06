su Fastweb: con LiveFast concorso per vincere gift card Decathlon e promo Payback per l’offerta Mobile

Con l’ingresso nel mese di Giugno 2020, Fastweb ha aggiornato il suo programma LiveFast, dedicato ai clienti dell’operatore, che permette di usufruire di sconti e partecipare a un concorso mensile. Questo mese, i clienti possono cercare di vincere un voucher Decathlon da 100 euro.

Per tutto il mese di Giugno 2020, fino al 30 Giugno 2020, i clienti Fastweb maggiorenni con un contratto di rete fissa o mobile attivo possono partecipare al concorso in modalità instant-win per vincere la gift card.

Nel dettaglio, sono previsti dei limiti alla partecipazione giornaliera in base al cluster di appartenenza:

I clienti Fastweb che hanno un contratto da meno di 1 anno hanno un tentativo al giorno;

I clienti che hanno un contratto da oltre 1 anno avranno due tentativi al giorno;

I clienti che hanno un contratto da oltre 4 anni avranno tre tentativi al giorno;

I clienti che hanno un contratto da oltre 10 anni avranno quattro tentativi al giorno.

Il singolo cliente potrà dunque partecipare al concorso tutti i giorni, per un numero di tentativi giornaliero variabile a seconda del suo cluster di appartenenza.

Tra tutte le partecipazioni, Fastweb individuerà 30 nominativi vincenti tramite il software ad estrazione randomica, uno per ogni giorno di concorso.

Essendo un concorso instant-win, il cliente conoscerà immediatamente l’esito della giocata a schermo e in caso di vincita riceverà anche una mail all’indirizzo indicato.

I nominativi si aggiudicheranno una gift card digitale Decathol del valore di 100 euro, utilizzabile per acquisti online sul sito ufficiale o in tutti i negozi Decathlon in Italia, Francia, Monaco, Germania, Belgio, Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia.

Oltre al codice della carta digitale, il cliente riceverà anche tutte le istruzioni per l’utilizzo e il premio sarà cumulabile con altre carte e spendibile anche in più soluzioni, fino all’esaurimento del credito o come completamento di un’altra forma di pagamento su tutti i prodotti e servizi offerti.

Il premio sarà consegnato direttamente alla casella email del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione e Fastweb potrebbe comunque richiedere ai vincitori la copia della carta d’identità o di un altro documento valido, per confrontarlo con i dati dell’intestatario dell’account MyFastweb.

Oltre al concorso mensile, Fastweb prevede anche alcuni sconti per i clienti iscritti al suo programma gratuito LiveFast.

Nello specifico, per tutto il mese di Giugno 2020 è possibile ottenere uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro sul sito Sephora o nei beauty store dell’azienda, da utilizzare entro e non oltre il 31 Luglio 2020.

Per utilizzare lo sconto nei Beauty Store Sephora il cliente dovrà semplicemente mostrare la mail contenente il codice promozionale al momento del pagamento, mentre sul sito occorrerà aggiungere i prodotti al carrello e inserire il codice manualmente nel box dedicato prima del pagamento.

Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni e non è valido per l’acquisto di alcuni servizi e prodotti di determinate marche.

Sono invece attivi dal mese scorso i codici per ottenere il 20% di sconto sugli acquisti sul sito Nike e 10 euro su una spesa minima di 20 euro con i vini a domicilio di Winelivery.

Nel primo caso, il cliente avrà il 20% di sconto sul sito Nike da riscattare entro il 23 Giugno 2020 ed utilizzare entro il 30 Giugno 2020. L’importo totale dell’acquisto non potrà superare i 500 euro e non sono invece previsti limiti minimi di spesa, sebbene siano esclusi dalla promozione le gift card Nike, i prodotti Apple e NikeLAB.

Per quanto concerne Winelivery, il cliente può richiedere il codice entro il 15 Giugno 2020 e utilizzarlo entro il 15 Luglio 2020 sull’App o sul sito ufficiale. Per ottenere lo sconto di 10 euro occorrerà aggiungere al carrello prodotti per almeno 20 euro e inserire il codice sconto nel campo dedicato prima dell’acquisto.

Infine, Fastweb continua a offrire punti bonus con PayBack, un programma fedeltà multipartner che permette all’utente di accumulare punti effettuando acquisti tramite diversi partner, sia online che nei negozi.

I punti accumulati possono essere scambiati con diversi premi o sconti presso alcuni partner e la carta payback può essere richiesta gratuitamente sulla pagina dedicata del sito ufficiale.

In premessa, si segnala che per quanto riguarda le partnership con Fastweb, il cliente può attivare tramite Payback l’offerta di rete mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 8,95 euro al mese e ottenere fino a 1800 punti in un anno.

Nel dettaglio, sarà possibile ottenere 1200 punti se si richiede la portabilità del numero oppure 960 punti richiedendo un nuovo numero.

In seguito, dopo 3 mesi, 6 mesi e 1 anno di abbonamento PayBack premierà i clienti con altri 200 punti a ogni tappa, per un totale quindi di 1800 punti nel caso in cui si effettui la portabilità e 1560 per chi attiva un nuovo numero.

I punti saranno accreditati di norma entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione e attivazione del contratto.

Attivando l’offerta, il cliente avrà contributo della SIM e spedizione gratis e sarà previsto un costo di 8,95 euro per la prima ricarica, per il rinnovo dell’offerta il terzo mese, in quanto i primi due mesi saranno gratuiti.

Infatti, l’offerta PayBack prevede i primi due mesi gratuiti e la SIM sarà spedita a casa entro 7 giorni lavorativi e dovrà essere attivata tramite la procedura di videoidentificazione. In alcune località, la spedizione potrebbe attualmente subire dei ritardi.

L’offerta PayBack per l’attivazione di una SIM Fastweb è valida fino al 15 Giugno 2020 e sul sito dell’operatore e dell’iniziativa PayBack è anche indicata una seconda partnership per attivare l’offerta di rete fissa a 29,95 euro al mese in fibra fino a 1 Gigabit al secondo e ottenere fino a 3200 punti Payback. Tuttavia, in entrambi i siti il termine per l’offerta risulta essere stato il 24 Maggio 2020.

Quanto fin qui esposto rappresenta le partnership di Fastweb e PayBack per l’attivazione di una nuova offerta, ma come sopra accennato, i clienti iscritti al programma LiveFast possono inoltre ottenere ogni mese punti bonus con PayBack.

Nel dettaglio, sono attualmente disponibili bonus per acquisti su BricoBravo e Superga.

Nel primo caso, con il coupon PayBack dedicato ai clienti liveFast, il cliente ottiene 5 punti per ogni euro speso (invece di 1 punto), nel secondo caso i punti saranno invece 8 per ogni euro speso.

Il cliente dovrà semplicemente abbinare il profilo liveFast alla carta fedeltà PayBack e attivare il coupon sul sito PayBack per procedere agli acquisti, in entrambi i casi entro il 30 Giugno 2020.

Se il profilo non è ancora abbinato, il cliente sarà comunque reindirizzato alla pagina che confermerà l’abbinamento ed entro 7 giorni il coupon sarà disponibile per ottenere il bonus dei punti PayBack.

