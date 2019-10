UniPoste Mobile presenterà a Milano le nuove SIM e offerte su rete Vodafone 4G

Il 24 Ottobre 2019, a Milano, il Gruppo UniPoste SpA presenterà le sue nuove SIM UniPoste Mobile su rete Vodafone e le sue nuove promozioni, in occasione del 34° Salone del Franchising.

I visitatori interessati potranno dunque recarsi al padiglione 3, stand B43 C44 per scoprire ulteriori dettagli sui nuovi servizi dell’operatore; il Gruppo presenterà inoltre novità anche per gli altri settori in cui è attivo.

Il passaggio dalla rete 3G di TIM al 4G di Vodafone con Plintron era stato già annunciato questa estate anche nei canali social dell’azienda, che nel mercato delle telecomunicazioni opera come ATR (Air Time Reseller), vale a dire un operatore virtuale che si occupa della rivendita del traffico all’ingrosso di un altro operatore, gestendone la commercializzazione con il proprio marchio.

Le SIM sono quindi sempre realizzate dall’operatore di appoggio, che nel caso di UniPoste è rappresentato da Noitel, recentemente passato alla rete di Vodafone tramite il nuovo aggregatore Plintron.

In occasione della comunicazione ufficiale del passaggio a Vodafone non sono stati forniti ulteriori dettagli ai clienti, ma il 24 Ottobre 2019 sarà possibile conoscere le principali informazioni sulle nuove offerte. In quella data verrà anche presentata la nuova SIM, la cui veste grafica rinnovata era tuttavia già presente sul sito ufficiale.

Nella comunicazione diffusa anche sui suoi canali social ufficiali, l’azienda informa di essere presente al Salone del Franchising di Milano (realizzato con il contributo della Regione Lombardia) dal 24 al 26 Ottobre 2019, presentando tutte le novità commerciali e di partnership, frutto del nuovo piano industriale 2020-2023. In occasione della Fiera, infatti, il Gruppo UniPoste presenterà le diverse aree di business: assicurazioni, finanziamenti, posta, spedizioni, viaggi, vacanze e utility.

