Go Internet: 3 milioni destinati allo sviluppo della rete 5G nelle Marche

GO internet ha sottoscritto con un primario gruppo bancario un contratto di finanziamento per un valore complessivo di 3 milioni di euro, assistito dalla garanzia del Mediocredito Centrale. Il finanziamento, della durata di 48 mesi, prevede un tasso fisso a condizioni di mercato e un rimborso a rate semestrali.

Giuseppe Colaiacovo, Presidente di GO internet, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della fiducia accordataci da tale primario gruppo bancario che ha dimostrato di credere nei nostri progetti di sviluppo e nel forte potenziale di crescita rappresentato dal completamento della rete 5G-ready di nuova generazione nelle Marche, un’infrastruttura necessaria per poter fornire servizi competitivi con elevate prestazioni“.

GO internet è una società italiana attiva nel settore dell’Internet Mobile e del Fiber To The Home (FTTH). Dal 2011 opera nel mercato delle telecomunicazioni internet in banda larga attraverso l’utilizzo della tecnologia Broadband Wireless Access (BWA) ed è titolare nelle regioni Marche ed Emilia-Romagna dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz.

GO internet offre inoltre connessione Fiber To The Home fino a 1 Gbps grazie a un accordo con Open Fiber.

Il contratto di finanziamento consentirà alla Società di raccogliere nuove risorse funzionali al completamento dell’upgrade della rete nella regione Marche alla tecnologia 5G-ready, con l’obiettivo di mantenere forte la competitività dei servizi offerti nel contesto di un mercato in trasformazione e orientato verso reti con tecnologia 5G.

