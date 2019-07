Tim: 16 Luglio 2019 regala 5 euro di ricarica in più con la promo online PayPal | Aggiornamento

Oggi 16 Luglio 2019 tutti i clienti TIM ricaricabili che decidono di ricaricare dall’app ufficiale MyTIM e dal sito ufficiale dell’operatore telefonico tramite il metodo di pagamento PayPal potranno avere, in alcuni casi, un credito telefonico bonus aggiuntivo di 5 euro.

Il bonus di 5 euro si ottiene solo effettuando una ricarica pagando tramite il servizio PayPal e l’importo minimo di ricarica è di almeno 15 euro.

Il cliente TIM dovrà, se non l’ha già fatto prima, scaricare l’App MyTIM disponibile per Android e iOS e accedervi. Per la piattaforma Android è sufficiente avere una versione 4.4 o superiore, invece per iOS la versione minima supportata è la 9.0.

L’App MyTIM permette di controllare dal proprio smartphone le linee mobili prepagate e le linee fisse di TIM. Per accedere è necessario utilizzare un account MyTIM con il proprio indirizzo email come username.

La promozione odierna è valida anche se il cliente ricarica all’interno del sito ufficiale dell’operatore. Il bonus non è in alcun modo rimborsabile o trasferibile e viene erogato entro tre giorni dalla ricarica.

Aggiornamento 18:30 del 16 Luglio 2019:

Si segnala che in questo momento, nonostante quanto riportato nel banner, la promo online PayPal sembra non essere disponibile per ricariche sul sito web.

Recandosi nell’App MyTIM è possibile leggere ancora la dicitura: “Ricarica Online con PayPal da nuova App MyTIM o su TIM.it almeno 15 euro e hai 5 euro in più in omaggio”, come controllato sia alle ore 02:00 che alle 18:00 di oggi, 16 Luglio 2019. Tuttavia, se il calcolo del bonus funziona perfettamente tramite l’App, sul sito ufficiale dell’operatore la promo non sembra essere valida.

Anche selezionando la promo ricarica PayPal tramite le funzioni di ricerca avanzate, il sito risponde che l’offerta non è più disponibile e invita il cliente a tornare alla home page, come mostrato nella foto in basso.

Qualora dei clienti abbiano effettuato la ricarica online dal sito ufficiale senza ricevere il bonus, MondoMobileWeb consiglia di contattare il servizio clienti di TIM per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.

