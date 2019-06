TIM: bonus omaggio del 10% per chi ricarica dall’App MyTIM oggi 7 Giugno 2019

Nella giornata di oggi, 7 Giugno 2019, TIM ha lanciato la promozione giornaliera temporanea che permette di ottenere un bonus del 10% omaggio in caso di ricarica del proprio numero di telefono dall’app ufficiale MyTIM.

Lo scopo dell’iniziativa di TIM è quello di promuovere l’utilizzo dell’App MyTIM per i servizi di ricarica. Se il cliente non l’ha fatto prima, dovrà dunque scaricare l’App MyTIM per Android o iOS e successivamente accedere utilizzando un account MyTIM con il proprio indirizzo email come username.

Il bonus del 10%, calcolato sull’ammontare della ricarica utilizzata, si otterrà esclusivamente effettuando una ricarica tramite carta di credito o prepagata, oppure tramite PayPal, dalla sezione dedicata dell’app MyTIM. Il bonus sarà erogato entro tre giorni dalla ricarica e non sarà rimborsabile o trasferibile.

L’importo minimo della ricarica con l’App MyTim è di 10 euro, che offrirà un bonus del 10%, pari dunque a 1 euro di traffico in omaggio. Gli altri tagli sono quelli da 15 euro (con 1,50 euro di bonus), 25 euro (con 2,50 euro di bonus) e 50 euro (con 5 euro di bonus).

Tutti i tagli di ricarica disponibili con l’App MyTIM vanno intesi come standard, quindi il cliente otterrà, come traffico incluso, lo stesso importo pagato. Poi, potrà ricevere un sms che informa sulla possibilità di trasformare la ricarica standard in Ricarica+ pagando un costo di servizio (1 o 2 euro) previsto dal regolamento del concorso “Ricarica+ e Vinci 2019“. In questo caso, però, non c’è nessun obbligo per il cliente, come invece succede adesso per altri canali di vendita, come ad esempio nei circuiti Lottomatica e Banca 5.

Si ricorda che, tra le altre cose, l’App MyTIM permette di controllare dal proprio smartphone il credito residuo e tutte le informazioni sulla propria configurazione tariffaria. È inoltre possibile verificare attraverso i contatori l’avanzamento di eventuali offerte attive per controllare i minuti, Sms e Giga disponibili, oltre a visualizzare e gestire i servizi attivi.

Si ricorda che il cliente TIM può ricaricare in qualsiasi momento la sua linea con diverse modalità. Se si effettua la ricarica nel sito ufficiale, la ricarica minima è di 10 euro con 10 euro di traffico incluso e la promozione odierna per il Bonus ricarica del 10% non si applica.

