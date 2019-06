Giovanni Ronca, nuovo CFO di TIM, acquista 150000 azioni ordinarie

TIM informa che Giovanni Ronca, da oggi nuovo Chief Financial Officer di TIM, come da comunicazione ai sensi della disciplina in materia di Internal Dealing, ha acquistato in data odierna 150.000 azioni ordinarie.

Giovanni Ronca vanta una lunga esperienza nel settore bancario. Dopo la laurea in Economia presso l’Università di Torino, ha ricoperto il ruolo di co-responsabile dell’attività di banca commerciale di Unicredit in Italia. Per la stessa banca ha lavorato anche a New York, dal 2014 al 2016, quando ha ricoperto il ruolo di responsabile delle attività per il Nord e il Sud America.

Prima di Unicredit, abbandonata definitivamente il 31 Marzo 2019, Giovanni Ronca ha lavorato per Exor in veste di analista finanziario e successivamente per Fiat, sia in Italia che negli Stati Uniti; il suo era uno dei nomi appartenenti al team di Sergio Marchionne per il rilancio del Gruppo.

Da oggi 3 Giugno 2019, come comunicato il mese scorso, Giovanni Ronca è il nuovo Chief Financial Officer (CFO), prendendo il posto di Piergiorgio Peluso che è passato ai nuovi progetti strategici di TIM.

