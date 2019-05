Iliad ricerca un ingegnere come team leader Radio Network Engineering

Iliad sta ricercando una risorsa per il suo team di Radio Network Engineering per la sede di Milano, che dovrà gestire i membri del Radio Network Optimization in veste di team leader.

La risorsa ricercata a partire da oggi, 6 Maggio 2019, in qualità di team leader del team di Radio Network Optimization sarà responsabile dell’ottimizzazione, della progettazione e dell’ingegnerizzazione della rete per migliorare le prestazioni e dunque i servizi offerti ai clienti.

Alcune delle mansioni riportate nell’offerta di lavoro sono la verifica delle statistiche della rete radio su base giornaliera, la supervisione delle prestazioni e statistiche, la gestione dei report e l’analisi dei drive test. A queste, si aggiungono le ottimizzazioni sito per sito e l’esecuzione degli audit dei parametri della rete radio. Chiaramente, nel suo lavoro la risorsa dovrà anche supervisionare e guidare il lavoro di tutti gli ingegneri appartenenti al team, ottimizzando l’intera attività.

Iliad ricerca per questo lavoro un candidato con un’approfondita conoscenza degli standard 3GPP, incluso il 5G, e con una conoscenza tecnica molto dettagliata riguardo tutte le architetture di rete mobile e le interfacce radio. Per questa ragione, l’operatore richiede un Master in ingegneria o equivalente.

Completeranno il profilo delle eccellenti capacità relazionali, comunicative e di leadership e una conoscenza buona della lingua inglese. La conoscenza del francese costituisce invece solo un plus. Per finire, la risorsa dovrà essere disponibile a viaggiare in tutta Italia e dovrà possedere un’esperienza compresa tra 3 e 5 anni nel ruolo specifico, o in ruoli affini.

Quella pubblicata è l’ultima posizione lavorativa disponibile nella lista contenuta nel sito ufficiale dell’operatore. La precedente offerta riguardava invece un transport coordinator per la Liguria, con esperienza pregresso compresa tra i 2 e i 10 anni.

