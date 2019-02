su Nuove destinazioni si aggiungono a Tim in Viaggio Pass e Tim in Viaggio Pass Mondo

Tim in Viaggio Pass, offerta rivolta a chi viaggia in Europa e negli Stati Uniti, dal 25 Febbraio 2019 sarà disponibile anche per il Canada. Stando ad alcuni rumors infatti alla lista dei paesi in cui la suddetta offerta Tim è fruibile si aggiungerebbe presto un’altra meta.

L’offerta, già presente sul mercato, comprende 500 minuti (suddivisi in 250 minuti di chiamate originate e 250 minuti di chiamate ricevute), 500 sms e 10 Gigabyte di Internet alla velocità di connessione in 4G.

Essa ha un costo mensile di 20 euro e una validità di 30 giorni, che verranno conteggiati dal primo momento in cui si effettua una chiamata, si invia un sms o si avvia la connessione a Internet in un Paese dell’Europa o degli USA, purché questo avvenga entro il 29 Febbraio 2020 (la scadenza della promozione avverrà alle 23.59 ora italiana del trentesimo giorno).

Se necessario, è possibile procedere con la riattivazione al termine dei 30 giorni o anche prima, nell’eventualità in cui si fossero esauriti minuti, chiamate o sms prima della scadenza. In quest’ultimo caso il rinnovo anticipato comporta l’azzeramento di minuti, sms o Giga residui dalla precedente attivazione.

Per attivare l’offerta è necessario avere un traffico disponibile di almeno 20 euro, dato che il pagamento avviene tramite credito residuo. Nel momento in cui si attiva Tim in Viaggio Pass, la durata della TIM Card viene prorogata di 13 mesi.

Per le chiamate, la tariffazione è conteggiata a scatti anticipati di 60 secondi, per i gigabyte il conteggio avviene a scatti anticipati di 100 Kb. Tutte le offerte 4G sono abilitate gratuitamente alla navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload fino al 28 Febbraio 2019. Dopo tale data l’offerta sarà abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. In ogni caso la velocità di connessione dipende dalle prestazioni del Gestore estero, dagli accordi di roaming dati 2G/3G/4G e dal terminale utilizzato.

Il costo dell’offerta viene addebitato nel momento dell’attivazione e quest’ultima avviene entro 48 ore dalla richiesta. Essa non è valida sul territorio nazionale.

L’attivazione dell’offerta Tim in Viaggio Pass può essere eseguita online, previa registrazione alla sezione del sito MyTim Mobile, nei negozi Tim o chiamando il numero gratuito 409169 o il servizio clienti 119. Inoltre è possibile attivare l’offerta anche tramite l’invio di un sms gratuito al numero 40916 con il testo TVPASS ON.

La sottoscrizione di Tim in Viaggio Pass prevede l’attivazione contemporanea e senza ulteriori costi iniziali da sostenere per Tim in Viaggio Full, l’offerta di Tim per parlare, inviare messaggi e navigare da Smartphone/PC/Tablet ogni volta che si va all’Estero nei paesi extra UE e che non comporta costi in Italia.

Per quanto concerne, invece, la disattivazione di Tim in Viaggio Pass, essa non prevede eventuali costi aggiuntivi e può essere effettuata direttamente online, attraverso l’accesso alla sezione MyTim Mobile, o inviando un SMS gratuito al numero 40916 con il testo TVPASS OFF.

Per conoscere, invece, lo stato della propria offerta e avere informazioni a riguardo è possibile inviare un sms gratuito al numero 40916 con testo INFO TVPASS o scrivere allo stesso numero il testo SALDO TVPASS per conoscere minuti, sms e megabyte ancora a disposizione. Per avere tali informazioni è possibile anche telefonare al servizio clienti (119).

In caso di over bundle extra soglia dei minuti, SMS o dei GB inclusi nell’offerta, e comunque alla scadenza dell’offerta stessa, si applicheranno le tariffe di Tim in Viaggio Full nei paesi extra UE. Per il traffico sviluppato nei Paesi dell’Unione Europea si applicano invece le condizioni economiche nazionali dell’offerta scelta dal cliente oppure del proprio piano base, in assenza di eventuali altre opzioni specifiche solo roaming attivate dal cliente.

Dal 25 Febbraio 2019 Tim permetterà di usufruire di minuti, sms e giga inclusi in Tim in Viaggio Pass anche in Canada, che si aggiungerà agli Usa e ai Paesi europei in cui è già valida l’offerta. Ecco l’elenco completo: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Caraibi Francesi, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (incluse isole Aland), Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Guyana Francese, Irlanda, Islanda, Isola di Guernsey, Isola di Man, Isola di Reunion, Isole Faroe, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Martinica, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna (incluse Canarie), Svezzera, Svezia, Ungheria, Usa. Il traffico generato dal Canada è da intendersi incluso in promozione nell’offerta fino al 24 Marzo 2019, salvo eventuali proroghe.

Inoltre anche Tim in Viaggio Pass Mondo si arricchisce con nuove destinazioni. Essa infatti sarà fruibile anche in Camerun, Isole Fiji, Isole Vergini Britanniche, Macao, Polinesia Francese, Turks&Caicos, andando ad aumentare gli 80 Paesi già inclusi nella promozione, cioè: Afghanistan, Albania, Arabia Saudita, Argentina, Algeria, Australia, Bahrein, Barbados, Bermuda, Bosnia e Erzegovina, Brasile, Cambogia, Canada, Cayman, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costarica, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Ghana, Giappone, Giordania, Grenada, Guam, Guatemala, Guyana, Kenya, Kuwait, Haiti, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Isole Vergini Americane, Israele, Macedonia, Malesia, Marocco, Mauritius, Messico, Moldavia, Montenegro, Montserrat, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica Dominicana, Russia, Seychelles, Serbia, Singapore, St Kitts & Nevis, St Lucia, St Vincent, Sud Africa, Suriname, Tailandia, Taiwan, Tanzania, Turchia, Ucraina, Venezuela e Vietnam.

Anteprima MondoMobileWeb. Si ringraziano Alessandro e Davide per la segnalazione. Senza ufficializzazioni da parte di Tim, quelle pubblicate in questa pagina sono da ritenersi indiscrezioni senza alcun valore informativo e commerciale.

