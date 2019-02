su Kena Mobile: l’offerta con 50 Giga Kena 9.99 ancora disponibile per i già clienti

L’operatore virtuale Kena Mobile sembrerebbe aver riservato ai suoi già clienti che volessero cambiare tariffa, un’offerta diversa da quelle attualmente in commercio: si tratta di Kena 9.99, offerta da poco chiusa in commercializzazione per i nuovi clienti.



L’offerta Kena 9.99 era attivabile fino al giorno 11 Febbraio 2019, data in cui l’operatore ha deciso di chiudere in commercializzazione le tariffe Kena 4.99, Kena 5.99, Kena 7.99 e Kena 9.99, in favore delle due nuove offerte, ossia Kena 6.99 e Kena 11.99.

Tuttavia, come suggerito da alcune testimonianze e successivamente riscontrato tramite alcuni contatti con gli operatori, per i già clienti l’offerta sembrerebbe ancora attivabile tramite il numero 181, il servizio clienti di Kena Mobile. Inoltre, in alcuni casi, l’attivazione sarebbe possibile anche attraverso la chat con gli operatori, nella sezione “contatti” del sito ufficiale dell’operatore.

L’offerta Kena 9.99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati in 4G al costo di 9,99 euro al mese a tempo indeterminato. Si ricorda che le offerte che prevedono la navigazione in 4G hanno una velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 5,76 Mbps in upload. Inoltre, tutti i clienti Kena Mobile hanno la possibilità di attivare gratuitamente i servizi SMS di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora.

Il costo di attivazione è gratuito per i già clienti, per cui si pagheranno solo i 9,99 euro del primo mese anticipato tramite il credito residuo.

I minuti sono validi verso tutti i numeri nazionali, sono senza scatto alla risposta e ad effettivi secondi di conversazione. In caso di esaurimento dei Giga inclusi nelle offerte Kena Mobile, in assenza di altre offerte dati attive, il traffico dati viene inibito.

I Giga inclusi nelle offerte sono tariffati a scatti anticipati di 1 KB e risultano validi per il traffico dati in 4G attraverso APN web.kenamobile.it. Il traffico dati è valido anche per l’utilizzo del telefono in modalità hotspot.

Nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare in roaming i minuti e gli SMS previsti dal proprio bundle e navigare in internet fino a 3,8GB mensili per tutto il 2019 con l’offerta Kena 9.99.

Le offerte di Kena Mobile si rinnovano automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM entro massimo 4 ore dall’orario e sarà confermato da un SMS.

Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea. Se la ricarica del credito non viene effettuata entro i 90 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta.

Si ricorda che l’operatore virtuale (MVNO) Kena Mobile è gestito da Noverca, società controllata al 100% da TIM, ed utilizza la rete di quest’ultima in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e dal 5 Ottobre 2018 anche LTE. Kena Mobile non si avvale della tecnologia VoLTE.

Per maggiori informazioni su Kena 9.99 si invita a contattare il servizio clienti dell’operatore.

