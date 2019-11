Iliad: aggiunte nuove Simbox in Calabria, Veneto, Abruzzo ed Emilia Romagna

Iliad ha recentemente installato altre Simbox in diverse province italiane, per un totale di otto nuovi corner in alcuni centri commerciali e punti vendita Unieuro.

Partendo con i centri commerciali, sono state aggiunte nuove Simbox presso il Parco Commerciale Le Fontane di Catanzaro e al Centro Commerciale Le Brentelle di Rubano, in provincia di Padova.

A Teramo sono adesso attive nuove Simbox presso il Centro Commerciale Gran Sasso, e a Soverato (provincia di Catanzaro) presso il Centro Commerciale Le Vele.

Per finire, nuovi corner anche a Piacenza e Imola, rispettivamente al Centro Commerciale Galassia e al Centro Commerciale Leonardo. Come sopra accennato, a questi si aggiungono i punti vendita Unieuro Cirò Marina (Crotone) e Unieuro San Giovanni in Fiore, di Cosenza.

Si tratta quindi in totale di otto nuovi centri commerciali e punti vendita Unieuro: quattro siti in Calabria (di cui due Unieuro), uno in Veneto, uno in Abruzzo e due in Emilia Romagna.

Si segnala, a riguardo, che di recente Iliad ha anche installato alcune nuove Simbox all’interno di altri negozi Unieuro in diverse province d’Italia, da Grosseto a Roma, fino ad Ancona e Catania.

I punti vendita Unieuro qui citati si aggiungono poi agli altri già dotati di Simbox Iliad, in seguito alla partnership siglata con l’operatore all’inizio di quest’anno.

Tramite le Simbox di Iliad è possibile acquistare una SIM attraverso una procedura di identificazione video, selezionando l’offerta preferita. Attualmente, l’operatore propone le seguenti offerte: Iliad Giga 50 (ecco il link diretto) con 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese; Iliad Giga 40 con 40 Giga, minuti ed SMS illimitati a 6,99 euro al mese e Iliad Voce (ecco il link diretto) con 40 Mega, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese.

In alternativa all’acquisto tramite Simbox, è sempre possibile recarsi sul sito ufficiale dell’operatore e selezionare l’offerta, compilando tutti i form richiesti per concludere il pagamento e ricevere la SIM direttamente a casa. O ancora, gli interessati possono recarsi all’interno di un Iliad Store, che differisce dai corner per la presenza di personale specializzato in grado di seguire e assistere il cliente in tutti i principali step dell’acquisto.

