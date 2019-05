su Vodafone Shake it Easy attivabile (per ora) anche da alcuni già clienti Over 30

Nessun commento su Vodafone Shake it Easy attivabile (per ora) anche da alcuni già clienti Over 30

L’offerta Vodafone Shake it Easy che l’operatore rosso permette di sottoscrivere, nei negozi e online dalla giornata di ieri (13 Maggio 2019) ai clienti Under 30, è attivabile (per ora) anche da alcuni già clienti che hanno superato i 30 anni di età.

Vodafone Shake it Easy, sostituisce la Shake Remix Unlimited New e prevede soltanto 2 differenti combinazioni con 30 o 50 Giga a partire da 14,99 euro al mese. E’ attivabile fino a nuova comunicazione.

L’opzione tariffaria, come detto, è sottoscrivibile online (ecco il link diretto) e nei negozi Vodafone, e nella sua versione base si costituisce di un bundle di minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, 30 Giga di internet in 4G, Giga illimitati per alcune app di Social, Chat, Musica e Mappe e 6 mesi di abbonamento Tidal Premium incluso (poi si rinnova a 6,99 euro al mese). Il tutto al costo mensile complessivo di 14,99 euro al mese.

Sono inclusi gratuitamente anche i servizi aggiuntivi Chiamami e Recall, Segreteria Telefonica e le chiamate al 414 per verificare il proprio credito residuo.

Esiste anche un’altra versione dell’offerta dotata di un quantitativo di traffico dati di 50 Giga, che richiede un costo mensile di 16,99 euro al mese e alla quale il cliente può decidere di passare, senza alcun costo, in qualsiasi momento dall’app My Vodafone. E’ anche possibile effettuare il passaggio inverso, ma la nuova combinazione diventa effettiva solo a partire dal successivo rinnovo.

Si specifica che addebitando il costo dell’offerta su carta di Credito o conto corrente, il cliente usufruisce di 30 Giga in più ogni mese per un totale di 60 Giga o 80 Giga (a seconda della versione scelta). I 30 Giga aggiuntivi non concorrono ad aumentare il traffico dati previsto nei Paesi dell’Unione Europea.

Per quanto concerne i costi di attivazione, ad i nuovi clienti è richiesto un contributo iniziale che ammonta a 3 euro e che viene addebitato insieme al costo del primo mese, mentre per i già clienti è previsto un contributo di cambio offerta pari a 22,50 euro. Vodafone Shake it Easy non prevede alcun vincolo di permanenza.

La particolarità riguarda il fatto che, l’offerta nata per tutti i clienti Under 30, è in realtà attualmente proposta ad alcuni già clienti di età superiore ai 30 anni.

Sono molte infatti le segnalazione pervenute in Redazione, inviate da parte di già clienti Vodafone che visitando la sezione “offerte per te” dell’app My Vodafone si ritrovano la possibilità di sottoscrivere Vodafone Shake it Easy. In caso di addebito su carta di credito, si usufruisce anche di Giga illimitati per la visione dei video. Nei Negozi è attivabile solo per i clienti Under 30.

I Giga illimitati sono disponibili, solo in presenza di traffico dati sulla propria SIM, per chattare, utilizzare mappe, navigare sui social e ascoltare musica in streaming su alcune app, tra le quali sono previste le seguenti:

Chat : WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo;

: WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo; Mappe : Google Maps, Mappe, Waze, Tom Tom GO Mobile, Moovit, ViaMichelin, ATM Milano Official App, Roma bus, Muoversi a Roma, Sygic GPS Navigation, CoPilot, Genius Maps, HERE WeGo, Navmii, Maps.me, Citimapper, Karta GPS, App MyWay, Be-On-Road, Probus e Yandex.Maps;

: Google Maps, Mappe, Waze, Tom Tom GO Mobile, Moovit, ViaMichelin, ATM Milano Official App, Roma bus, Muoversi a Roma, Sygic GPS Navigation, CoPilot, Genius Maps, HERE WeGo, Navmii, Maps.me, Citimapper, Karta GPS, App MyWay, Be-On-Road, Probus e Yandex.Maps; Social : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, happn, imo e Tumblr;

: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, happn, imo e Tumblr; Musica: Spotify, Apple Music, Deezer, SoundCloud, Radio Kiss Kiss, Radio Deejay, Radio 105, RTL 102.5, RDS, R101, Radio Medio, Radio Italia e Tidal. In più abbonamento Tidal Premium incluso gratuitamente per 6 mesi, alla fine dei quali si rinnoverà al costo mensile di 6,99 euro.

L’opzione tariffaria è utilizzabile anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, e si possono usare fino a 10 Giga con la versione da 30 Giga a 14,99 euro, mentre fino a 20 Giga con la versione da 50 Giga a 16,99 euro.

E’ bene ricordare che in caso di credito insufficiente, dal 15 Aprile 2019, è possibile continuare a parlare e navigare senza limiti al costo di 0,99 euro per 48 ore, terminate le quali, in caso di mancata ricarica, la SIM rimarrà attiva per ricevere chiamate o SMS e per effettuare chiamate di emergenza. In caso di addebito su carta di credito o conto corrente, invece, non è previsto alcun costo.

Tuttavia, come riportato dalla redazione di MondoMobileWeb, dal 15 Luglio 2019 questo meccanismo potrebbe subire delle variazioni, prevedendo chiamate e navigazione illimitata a 0,99 euro per 24 ore, per un massimo di 1,98 euro per 48 ore.

Insieme a qualsiasi opzione tariffaria principale Vodafone consumer, si attiveranno automaticamente anche i servizi ancillari 1GB di Riserva, Vodafone Rete Sicura e Vodafone Smart Passport+. Questi sono comunque tutti disattivabili in qualunque momento, basta infatti telefonare il numero gratuito 42071 o accedere all’App MyVodafone.

Il servizio Rete Sicura prevede un costo di 1,49 euro al mese, gratuito il primo mese per i nuovi clienti. L’opzione roaming Vodafone Smart Passport+ offre 60 minuti, di cui 30 in entrata e 30 in uscita, e 500MB al giorno al prezzo di 3 euro in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti d’America solo in caso di utilizzo.

1 Giga di Riserva, permette invece di continuare a navigare, in caso di esaurimento della soglia di traffico dati inclusa nella SIM, al costo di 2 euro anticipati ogni 200 Mega fino al successivo rinnovo dell’offerta per un massimo di 10 euro (1 Giga). Se si disattiva 1 Giga di Riserva e non si hanno altre opzioni dati attive, la connessione viene bloccata fino alla successiva disponibilità.

Inoltre, per i clienti Shake it Easy che esauriscono i Giga, è anche possibile, prima del rinnovo successivo, aggiungere uno shakerino a partire da 1 euro, così come accadeva con la precedente Vodafone Shake Remix Unlimited.

Si ringraziano Gianni Montry e Nick85 per la segnalazione.

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite MondoMobileWeb su Facebook e Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.